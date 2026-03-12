Двукратен олимпийски шампион прекратява спортната си кариера

Един от най-ярките представители на северната комбинация – германецът Йоханес Ридзек – официално обяви, че прекратява състезателната си кариера. Финалният акорд на неговото спортно пътешествие ще прозвучи тази неделя, 15 март, по време на заключителния старт от Световната купа в Осло, Норвегия.

34-годишният Ридзек, който се превърна в истинска икона за феновете на зимните спортове, ще се сбогува с публиката на легендарното трасе в Холменколен. През годините той натрупа впечатляваща колекция от отличия – два златни медала от Олимпийските игри в Пьонгчанг през 2018 година, шест световни титли, както и още шест сребърни и един бронзов медал от световни първенства в различни дисциплини.

Със своята отдаденост, борбен дух и безупречен професионализъм, Ридзек оставя незаличима следа в историята на северната комбинация.