Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Двукратен олимпийски шампион прекратява спортната си кариера

Двукратен олимпийски шампион прекратява спортната си кариера

12 Март, 2026 18:11 564 0

  • северна комбинация-
  • йоханес ридзек -
  • старт -
  • световната купа -
  • осло-
  • норвегия-
  • олимпийски шампион

Вълнуващ край на една епоха!

Двукратен олимпийски шампион прекратява спортната си кариера - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от най-ярките представители на северната комбинация – германецът Йоханес Ридзек – официално обяви, че прекратява състезателната си кариера. Финалният акорд на неговото спортно пътешествие ще прозвучи тази неделя, 15 март, по време на заключителния старт от Световната купа в Осло, Норвегия.

34-годишният Ридзек, който се превърна в истинска икона за феновете на зимните спортове, ще се сбогува с публиката на легендарното трасе в Холменколен. През годините той натрупа впечатляваща колекция от отличия – два златни медала от Олимпийските игри в Пьонгчанг през 2018 година, шест световни титли, както и още шест сребърни и един бронзов медал от световни първенства в различни дисциплини.

Със своята отдаденост, борбен дух и безупречен професионализъм, Ридзек оставя незаличима следа в историята на северната комбинация.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове