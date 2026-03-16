Треньорът на Тотнъм разсмя социалните мрежи с този гаф (ВИДЕО)

16 Март, 2026 11:59 994 1

Вместо да се ръкува с колегата си Арне Слот, Тудор реши да поздрави служител, който също е без коса, от собствения си клуб - Алън Диксън, мениджър за връзки с играчите на "шпорите"

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Един от най-любопитните моменти от футболния уикенд не се случи на терена, а... край тъч линията.

Треньорът на Тотнъм Игор Тудор се превърна в истински хит в социалните мрежи, след като направи неловка грешка преди мача на своя тим срещу Ливърпул на "Анфийлд". Ако това, разбира се, е било грешка...

Вместо да се ръкува с колегата си Арне Слот, Тудор реши да поздрави служител, който също е без коса, от собствения си клуб - Алън Диксън, мениджър за връзки с играчите на "шпорите".

Приближавайки отзад, хърватинът потупа Диксън по рамото, прегърна го и се усмихна, докато последният го погледна с леко недоумение.

Бърза реакция от Диксън, потупване по гърдите на Тудор, но малко след това, изглежда осъзнал случащото се, временният наставник на "шпорите" се отправи към правилната скамейка. Там вече той стисна ръката на Арне Слот, който по стечение на съдбата също като Алън Диксън няма коса.

Видеоклипът от куриозната ситуация светкавично обиколи социалните мрежи, а феновете веднага започнаха да спекулират, че Тудор е объркал Диксън с мениджъра на Ливърпул, заради... липсата на коса.

Алън Диксън е ключова фигура в Тотнъм, той е отговорен за комуникацията с четвъртия съдия относно смените и разговорите с играчи при изгонване.

Ироничното е, че въпреки нелепия старт, отборът на Тудор, който се бори за оцеляване, успя да измъкне ценна точка от силния Ливърпул, след като Ричарлисон драматично изравни в 90-ата минута за крайното 1:1.


