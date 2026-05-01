Григор Димитров няма да участва на "Мастърс" в Рим

Голямата звезда на българския тенис, Григор Димитров, няма да вземе участие в престижния турнир от сериите "Мастърс" в Рим тази година.

Феновете на спорта останаха изненадани, след като името на първата ни ракета не фигурира в окончателния списък за квалификациите на надпреварата в италианската столица, които стартират в понеделник.

Въпреки очакванията, че Димитров ще се включи в битката за място в основната схема на римския турнир, той е взел решение да пропусне състезанието. Причините за отсъствието му не са официално обявени, но според близки до щаба му, Григор се готви за участие на турнира от сериите "Чалънджър" в Бордо, Франция.Там, на 12 май, българският ас вероятно ще получи "уайлд кард" за директно включване в основната схема, което ще му даде възможност да натрупа ценни точки и игрова практика преди следващите големи предизвикателства на корта.