Григор Димитров няма да участва на "Мастърс" в Рим

1 Май, 2026 17:03 406 2

Насочва се към турнира в Бордо

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Голямата звезда на българския тенис, Григор Димитров, няма да вземе участие в престижния турнир от сериите "Мастърс" в Рим тази година.

Феновете на спорта останаха изненадани, след като името на първата ни ракета не фигурира в окончателния списък за квалификациите на надпреварата в италианската столица, които стартират в понеделник.

Въпреки очакванията, че Димитров ще се включи в битката за място в основната схема на римския турнир, той е взел решение да пропусне състезанието. Причините за отсъствието му не са официално обявени, но според близки до щаба му, Григор се готви за участие на турнира от сериите "Чалънджър" в Бордо, Франция.Там, на 12 май, българският ас вероятно ще получи "уайлд кард" за директно включване в основната схема, което ще му даде възможност да натрупа ценни точки и игрова практика преди следващите големи предизвикателства на корта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Леля Пенка

    0 0 Отговор
    Да се прибира в Хасково и да си сяда на пенсионерския седалник.

    17:06 01.05.2026

  • 2 Бостанжия

    0 0 Отговор
    Жалко...Ангел няма да има шанс да пише по 2-3 статии на ден за любимецът си...

    17:18 01.05.2026

