Илиян Радулов елиминира французин в Испания

5 Май, 2026 21:06 352 0

Българинът се наложи над поставения под №5 Робен Бертран

Илиян Радулов елиминира французин в Испания - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Илиян Радулов се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнир на клей в Сабадел (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът, който преодоля квалификациите след два успеха и се класира за основната схема, елиминира убедително поставения под №5 Робен Бертран (Франция) с 6:0, 6:3 за 88 минути игра.

Радулов беше безапелационен в първия сет, а във втория взе аванс от 5:2 и спокойно доигра мача.

В спор за място на четвъртфиналите той ще играе с победителя от двубоя между Жига Шешко (Словения) и Майк Щайнер (Германия).

Още един българин ще участва в надпреварата – Иван Иванов. Той също преодоля пресявките след две победи и на старта на основната схема утре излиза срещу седмия поставен Жофри Бланкано (Франция).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

