Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите в Санта Маргерита ди Пула

Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставеният под №2 в схемата българин победи с 6:3, 6:7(3), 6:4 представителя на домакините Габриеле Ноче. Срещата продължи три часа и 12 минути.

23-годишният българин, който през тази седмица е №428 в световната ранглиста, поведе с 3:0 по пътя към успеха в първия сет. Нестеров имаше преднина от 4:1 във втората част, допусна изравняване при 4:4, а след това загуби последвалия тайбрек с 3:7 точки. Националът поведе с 5:2 в третата решаваща част, загуби два поредни гейма, но след това затвори мача в своя полза от четвъртия си мачбол.



За място на полуфиналите Нестеров ще играе срещу поставения под №6 в схемата италианец Енрико Дала Вале, който в първия кръг елиминира Янаки Милев.