Росица Денчева се класира за втория кръг на W50 турнир в Лопота

5 Май, 2026 16:47 442 0

Българската тенисистка победи втората поставена в схемата Александра Шубладзе от Русия

Кадър: БНТ
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на турнир на твърда настилка W50 в Лопота (Грузия) с награден фонд 40 хиляди долара.

Денчева показа страхотен характер и победи с 6:4, 2:6, 6:3 втората поставена в схемата Александра Шубладзе (Русия). Срещата продължи два часа и 12 минути. Така тя взе реванш, след като загуби от нея във втория кръг на друг турнир в Лопота през миналата седмица, който впоследствие Шубладзе спечели.

Българката изоставаше с 3:4 в първия сет, но със серия от три поредни гейма поведе в резултата. Във втората част тя два пъти загуби подаването си и след 6:2 рускинята изравни. В решителния трети сет националката взе аванс от 5:1 и без проблеми затвори мача.

В спор за място на четвъртфиналите националката ще играе с победителката от мача между участващата с „уайлд кард" представителка на домакините Тинатини Мтварелишвили и Стефани Джудит Вишер (Нидерландия).

На двойки Росица Денчева и Беатрис Спасова ще играят срещу Олга Данилова (Кипър) и Уляна Храбавец (Беларус).

Да подкрепи Денчева на трибуните в Лопота беше почетният президент на БФ Тенис Стефан Цветков.


