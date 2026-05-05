Венсан Компани: Байерн е готов да обърне младия състав на ПСЖ и да стигне финала в Шампионската лига

Баварският колос Байерн Мюнхен се изправя пред решаващ сблъсък с Пари Сен Жермен, а старши треньорът Венсан Компани е категоричен – въпреки младостта и енергията на френския шампион, германците са напълно способни да обърнат развоя и да се класират за финала на Шампионската лига.

Миналата седмица ПСЖ излезе победител в истински футболен спектакъл, завършил с резултат 5:4 на „Парк де Пренс“. Мнозина експерти определиха този полуфинал като един от най-вълнуващите в съвременната история на европейския футбол.

„Парижани са сред най-добрите отбори на континента през последните години и вече имат трофей от Шампионската лига. Разполагат с отличен треньор и свеж, млад състав, който постоянно се развива. Изпитваме уважение към тях и сме наясно, че ни очаква изключително тежка битка“, сподели Компани на официалната пресконференция преди реванша.

Въпреки това белгийският специалист не крие увереността си: „Вярваме в собствените си възможности и знаем, че можем да излезем победители. Мотивацията ни е огромна.“

Любопитен факт е, че Компани не бе на скамейката на Байерн по време на първия двубой заради наказание. Сега той обещава да запази хладнокръвие и да не позволява на емоциите да вземат връх: „За мен спокойствието ще бъде ключово. Няма да се поддам на напрежението. Вече обмислям точните думи, с които да вдъхновя момчетата преди излизането им на терена.“