Венсан Компани: Байерн е готов да обърне младия състав на ПСЖ и да стигне финала в Шампионската лига

5 Май, 2026 22:46 362 1

Решителният сблъсък е в сряда - 6 май от 22:00 българско време

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Баварският колос Байерн Мюнхен се изправя пред решаващ сблъсък с Пари Сен Жермен, а старши треньорът Венсан Компани е категоричен – въпреки младостта и енергията на френския шампион, германците са напълно способни да обърнат развоя и да се класират за финала на Шампионската лига.

Миналата седмица ПСЖ излезе победител в истински футболен спектакъл, завършил с резултат 5:4 на „Парк де Пренс“. Мнозина експерти определиха този полуфинал като един от най-вълнуващите в съвременната история на европейския футбол.

„Парижани са сред най-добрите отбори на континента през последните години и вече имат трофей от Шампионската лига. Разполагат с отличен треньор и свеж, млад състав, който постоянно се развива. Изпитваме уважение към тях и сме наясно, че ни очаква изключително тежка битка“, сподели Компани на официалната пресконференция преди реванша.

Въпреки това белгийският специалист не крие увереността си: „Вярваме в собствените си възможности и знаем, че можем да излезем победители. Мотивацията ни е огромна.“

Любопитен факт е, че Компани не бе на скамейката на Байерн по време на първия двубой заради наказание. Сега той обещава да запази хладнокръвие и да не позволява на емоциите да вземат връх: „За мен спокойствието ще бъде ключово. Няма да се поддам на напрежението. Вече обмислям точните думи, с които да вдъхновя момчетата преди излизането им на терена.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Космонавт

    1 0 Отговор
    Този не е човекът за Байерн!

    22:51 05.05.2026

