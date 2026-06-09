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Голямо лятно разместване в Манчестър Сити: Кои звезди ще напуснат „Етихад“?

Голямо лятно разместване в Манчестър Сити: Кои звезди ще напуснат „Етихад“?

9 Юни, 2026 20:36 592 0

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След ерата на Гуардиола: Нови лица и драматични промени в състава на „гражданите“

Голямо лятно разместване в Манчестър Сити: Кои звезди ще напуснат „Етихад“? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Манчестър Сити се готви за истинска революция в състава си това лято. След като легендарният мениджър Пеп Гуардиола официално сложи точка на десетилетното си управление, белязано от 20 трофея и безброй рекорди, „небесносините“ се изправят пред нова страница в историята си.

Очаква се Енцо Мареска да поеме кормилото на „Етихад“. Италианецът ще има нелеката задача да изгради нов облик на отбора, а първите му ходове вече са ясни – предстои сериозна чистка сред титулярите.

Списъкът с напускащи расте Според авторитетни източници като The Athletic, цели осем футболисти са с куфарите на прага. Сред тях личат имената на дългогодишни лидери като Джон Стоунс и капитана Бернардо Силва, които ще потърсят нови предизвикателства извън Манчестър.

Една от най-горещите теми е бъдещето на португалския стълб в защитата – Рубен Диаш. Сериозни спекулации го свързват с трансфер в Реал Мадрид, където се очаква завръщането на Жозе Моуриньо. „Специалния“ е решен да подсили отбраната на „белите“ именно с Диаш, което може да се окаже трансферният удар на лятото.

Хърватският национал Йошко Гвардиол също е под въпрос. След тежка контузия и дълго отсъствие, той се завърна в края на сезона, но все още не е решил дали ще приеме новия договор на Сити. Интерес към него проявяват както Реал Мадрид, така и Байерн Мюнхен.

В списъка с потенциални напускащи попадат още Натан Аке, Матео Ковачич, Тижани Райндерс, Нико Гонсалес, Рико Луис, Омар Мармуш и Джеймс Трафорд. Причините варират – от недоволство от игровото време до несъответствие с визията на новия треньор.

Крилото Савиньо също ще получи зелена светлина да си търси нов клуб, като част от стратегията за освежаване на състава.


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