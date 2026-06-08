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Рикелме след загубата на президентските избори в Реал Мадрид: Това не е краят за нас

Рикелме след загубата на президентските избори в Реал Мадрид: Това не е краят за нас

8 Юни, 2026 08:29 943 0

  • енрике рикелме-
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  • футбол

Флорентино Перес ще остане начело на “Сантиаго Бернабеу” до 2030 г.

Рикелме след загубата на президентските избори в Реал Мадрид: Това не е краят за нас - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Енрике Рикелме направи първо изявление след поражението си на президентските избори в Реал Мадрид. Той отстъпи на досегашния президент Флорентино Перес, който ще остане начело на “Сантиаго Бернабеу” до 2030 г., но Рикелме заяви, че нищо не спира със загубата във вота.

“Това е голяма победа за нашата кандидатура, която за толкова кратко време успя да представи сериозна, професионална и вдъхновяваща конкуренция, както обещахме. Това не е краят за нас, това е началото. Реал Мадрид няма да издържи още 20 години без избори.

Рикелме след загубата на президентските избори в Реал Мадрид: Това не е краят за нас

Поздравления за Флорентино Перес, защото той постигна победа тази вечер. Искам да му благодаря, защото сега всички членове на Реал Мадрид, които са го избрали, знаят колко е важно да гласуваш след 20 години.

Те знаят нашата основна червена линия, нашето несъгласие с продажбата на клуба. Чуха го и се изказаха много ясно. Реал Мадрид не се продава, а членовете на клуба успяха да говорят и го демонстрираха на изборите.

Спряхме продажбата на клуба, но трябва да продължим да поставяме членовете в центъра на всичко. Това е голяма победа и за нас, защото ще продължим напред, не само защото продажбата беше спряна, но и с нови проекти. Феновете и членовете на Реал Мадрид трябва да знаят, че ще продължат да могат да ходят до урните поне на всеки четири години, за да гласуват, както решиха днес.

Рикелме след загубата на президентските избори в Реал Мадрид: Това не е краят за нас

Протегнах ръка, когато започнах тази кандидатура, с цялото ми уважение към Реал Мадрид и неговия президент, с уважение към наследството, и сега отново протягам ръка да продължим дебата, който не проведохме преди изборите, за да можем да го проведем сега, така че да се запази най-доброто за Реал Мадрид, да се вземат решенията, а най-доброто би било да се изслушат членовете.

Беше удоволствие за мен да бъда с всички вас през последните две-три седмици. Благодаря на партньора, одиторите, на всички, които ни подкрепиха, на медиите, на екипите на кампанията. Стана прекрасен проект. Бих искал да се развие малко по-различно, може би по-справедливо между страните, но сега е време да погледнем напред. Благодаря на всички и на ¡Hala Madrid!”, заяви Рикелме.


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