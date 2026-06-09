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България и други балкански държави с амбициозен план: Обединена кандидатура за Евро 2036

България и други балкански държави с амбициозен план: Обединена кандидатура за Евро 2036

9 Юни, 2026 17:16 437 4

  • българия-
  • сърбия-
  • хърватия-
  • гърция-
  • северна македония-
  • албания-
  • домакинство-
  • европейското първенство по футбол-
  • 2036 година-
  • балканския полуостров-
  • уефа

Шест страни от Югоизточна Европа могат да пренапишат футболната история

България и други балкански държави с амбициозен план: Обединена кандидатура за Евро 2036 - 1
Снимка: ИИ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Босненската медия "Sportsport" разкри, че България, Сърбия, Хърватия, Гърция, Северна Македония и Албания обмислят съвместна кандидатура за домакинство на Европейското първенство по футбол през 2036 година. Ако този проект се реализира, за първи път в историята на турнира шампионатът ще се проведе едновременно в шест различни държави от Балканския полуостров.

Идеята за толкова мащабно сътрудничество между балканските страни е безпрецедентна и би могла да отвори нова страница в европейския футбол. При евентуално одобрение от страна на УЕФА, всички шест държави ще получат автоматично място във финалната фаза на първенството. Това би гарантирало на националните им отбори участие на Евро 2036, без да преминават през квалификационните битки.

Паралелно с тези дискусии, все по-настойчиво се говори за разширяване на формата на Европейското първенство – от сегашните 24 до 32 отбора. Подобна промяна би улеснила включването на повече домакини, както и на нови футболни сили от Стария континент.

Въпреки нарастващия интерес и спекулации, към момента няма официално потвърждение от нито една от замесените страни. Футболните фенове и анализатори обаче вече тръпнат в очакване на развръзката, която може да промени облика на европейския футбол.


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    Пълна глупост, но пък добър повод да ревнат северномакаците, че вентилаторот е най-малък на емблемата 😂😂

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  • 2 Ххххххххххх

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    Стадионите в Чепърлянци,Горно и Долно Уйно,както и тези в Трикурци и Равна могила вече са готови да приемат отборите.

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  • 4 Ха ха ха...

    1 0 Отговор
    ...и колко трябва да участват в квалификации, направо да участват всички отбори от Европа

    17:35 09.06.2026

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