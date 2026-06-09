България и други балкански държави с амбициозен план: Обединена кандидатура за Евро 2036

Босненската медия "Sportsport" разкри, че България, Сърбия, Хърватия, Гърция, Северна Македония и Албания обмислят съвместна кандидатура за домакинство на Европейското първенство по футбол през 2036 година. Ако този проект се реализира, за първи път в историята на турнира шампионатът ще се проведе едновременно в шест различни държави от Балканския полуостров.

Идеята за толкова мащабно сътрудничество между балканските страни е безпрецедентна и би могла да отвори нова страница в европейския футбол. При евентуално одобрение от страна на УЕФА, всички шест държави ще получат автоматично място във финалната фаза на първенството. Това би гарантирало на националните им отбори участие на Евро 2036, без да преминават през квалификационните битки.

Паралелно с тези дискусии, все по-настойчиво се говори за разширяване на формата на Европейското първенство – от сегашните 24 до 32 отбора. Подобна промяна би улеснила включването на повече домакини, както и на нови футболни сили от Стария континент.

Въпреки нарастващия интерес и спекулации, към момента няма официално потвърждение от нито една от замесените страни. Футболните фенове и анализатори обаче вече тръпнат в очакване на развръзката, която може да промени облика на европейския футбол.