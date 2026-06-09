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Големи имена в тениса се събират на турнира в Майорка: Григор Димитров, Стефанос Циципас и Стан Вавринка ще премерят сили

Големи имена в тениса се събират на турнира в Майорка: Григор Димитров, Стефанос Циципас и Стан Вавринка ще премерят сили

9 Юни, 2026 21:50 544 3

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  • турнир-
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  • майорка-
  • стефанос циципас-
  • стан вавринка-
  • григор димитров

Звездно присъствие на корта в Майорка

Големи имена в тениса се събират на турнира в Майорка: Григор Димитров, Стефанос Циципас и Стан Вавринка ще премерят сили - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тенис феновете могат да очакват истински спектакъл на предстоящия турнир ATP 250 в Майорка, който ще се проведе от 21 юни. Организаторите с гордост обявиха, че сред участниците ще бъдат не кой да е, а гръцкият ас Стефанос Циципас – шампионът от 2022 година, както и легендарният швейцарец Стан Вавринка, който тази година се сбогува с професионалния тенис.

Към тази престижна компания се присъединява и първата ракета на България – Григор Димитров. Преди да се отправи към слънчева Майорка, хасковлията ще зарадва родните фенове с демонстративен мач срещу Циципас този петък в София. След това Димитров ще отпътува за Дъблин, където от 15 юни ще се включи в турнира „Чалънджър 75“ на тревни кортове – важна част от подготовката му за сезона на трева.

В момента Григор Димитров заема 170-ото място в световната ранглиста, но не е изключено да получи специална покана за участие в престижния „Уимбълдън“. Засега програмата му включва Дъблин, Майорка и евентуално Лондон, а след това ще се завърне на червените кортове в Бощад, Швеция.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Успех на Григор!
    Трябва му малко, за да си повярва пак!

    21:52 09.06.2026

  • 2 нашия

    2 0 Отговор
    и това е начин да направиш турнир от 250 точковите ,каниш легенди които дори и да не са във форма давт престиж и те легитимират ,а мераклии за наградния фонд и да поиграят с големци винаги ще се намерят

    22:16 09.06.2026

  • 3 1111

    1 0 Отговор
    И къде са големите имена?

    22:34 09.06.2026

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