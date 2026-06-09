Големи имена в тениса се събират на турнира в Майорка: Григор Димитров, Стефанос Циципас и Стан Вавринка ще премерят сили

Тенис феновете могат да очакват истински спектакъл на предстоящия турнир ATP 250 в Майорка, който ще се проведе от 21 юни. Организаторите с гордост обявиха, че сред участниците ще бъдат не кой да е, а гръцкият ас Стефанос Циципас – шампионът от 2022 година, както и легендарният швейцарец Стан Вавринка, който тази година се сбогува с професионалния тенис.

Към тази престижна компания се присъединява и първата ракета на България – Григор Димитров. Преди да се отправи към слънчева Майорка, хасковлията ще зарадва родните фенове с демонстративен мач срещу Циципас този петък в София. След това Димитров ще отпътува за Дъблин, където от 15 юни ще се включи в турнира „Чалънджър 75“ на тревни кортове – важна част от подготовката му за сезона на трева.

В момента Григор Димитров заема 170-ото място в световната ранглиста, но не е изключено да получи специална покана за участие в престижния „Уимбълдън“. Засега програмата му включва Дъблин, Майорка и евентуално Лондон, а след това ще се завърне на червените кортове в Бощад, Швеция.