Голям трус в тениса: Арина Сабаленка заплашва с бойкот на турнирите от Големия шлем

Световната номер 1 в женския тенис - Арина Сабаленка открито заяви, че е готова да бойкотира най-престижните турнири в спорта – тези от Големия шлем. Причината? Неравномерното разпределение на наградните фондове, което според нея и много други водещи състезатели е крайно несправедливо.
Беларуската звезда не скри разочарованието си, като само ден след като десетки тенисисти изразиха публично своето възмущение от размера на премиите на „Ролан Гарос“, тя излезе с категорична позиция.
„Ние сме сърцето на този спорт. Без нас няма спектакъл, няма емоции, няма турнири. Време е да получим заслуженото си възнаграждение. Ако нещата не се променят, бойкотът изглежда като единствената възможност“, подчерта Сабаленка, цитирана от AFP.
Тенис обществото е разтърсено от идеята за масово обединение на играчите срещу организаторите на Големия шлем. Според Сабаленка, ако се стигне до крайни мерки, колегите ѝ ще застанат рамо до рамо в името на справедливостта.
„Има много неща, които не са честни на тези турнири. Време е да се чуе гласът ни“, допълни тя.
Още през април миналата година водещите фигури от ATP и WTA изпратиха съвместно писмо до организаторите на четирите големи турнира, настоявайки за по-справедливо разпределение на приходите. Тенисистите поискаха 22% от общите постъпления да бъдат разпределени между тях – искане, което все още не е изпълнено.
Въпреки че „Ролан Гарос“ обяви увеличение на наградния фонд за 2026 година, делът за играчите ще достигне едва 15% – далеч под желания праг.
Арина Сабаленка и световният номер 1 при мъжете Яник Синер не скриха разочарованието си от това решение, което според тях е стъпка в грешната посока.
2 Механик
На тая, както и на всички самозабравили се ще кажа, че м оже те да правят шоуто, ама без нас, зрителите, шоуто им не струва пукната пара. Щото без тенис се живее и е доказано още от дълбока древност, но без ония дето садят нивите и жънат урожая, няма как да стане.
Крайно време е на всички разбеснели се ненужници да се обясни категорично, че можем и без тях.
20:29 05.05.2026
