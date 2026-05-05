Голям трус в тениса: Арина Сабаленка заплашва с бойкот на турнирите от Големия шлем

5 Май, 2026 20:17 1 187 4

Тенис обществото е разтърсено от идеята за масово обединение на играчите

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световната номер 1 в женския тенис - Арина Сабаленка открито заяви, че е готова да бойкотира най-престижните турнири в спорта – тези от Големия шлем. Причината? Неравномерното разпределение на наградните фондове, което според нея и много други водещи състезатели е крайно несправедливо.

Беларуската звезда не скри разочарованието си, като само ден след като десетки тенисисти изразиха публично своето възмущение от размера на премиите на „Ролан Гарос“, тя излезе с категорична позиция.

„Ние сме сърцето на този спорт. Без нас няма спектакъл, няма емоции, няма турнири. Време е да получим заслуженото си възнаграждение. Ако нещата не се променят, бойкотът изглежда като единствената възможност“, подчерта Сабаленка, цитирана от AFP.

Тенис обществото е разтърсено от идеята за масово обединение на играчите срещу организаторите на Големия шлем. Според Сабаленка, ако се стигне до крайни мерки, колегите ѝ ще застанат рамо до рамо в името на справедливостта.

„Има много неща, които не са честни на тези турнири. Време е да се чуе гласът ни“, допълни тя.

Още през април миналата година водещите фигури от ATP и WTA изпратиха съвместно писмо до организаторите на четирите големи турнира, настоявайки за по-справедливо разпределение на приходите. Тенисистите поискаха 22% от общите постъпления да бъдат разпределени между тях – искане, което все още не е изпълнено.

Въпреки че „Ролан Гарос“ обяви увеличение на наградния фонд за 2026 година, делът за играчите ще достигне едва 15% – далеч под желания праг.

Арина Сабаленка и световният номер 1 при мъжете Яник Синер не скриха разочарованието си от това решение, което според тях е стъпка в грешната посока.


  • 1 Йеронимус БОШ

    Да си направят своя ас0циация и свои турнири ! Така ще си вземат колкото искат. Чиста работа. Да не се подчитяват. Поне ще гледаме сеир , шоу , допинг , фалш и алчност.

    20:25 05.05.2026

  • 2 Механик

    Куцо, кьораво и сакато се опитва да налага каквото си иска.
    На тая, както и на всички самозабравили се ще кажа, че м оже те да правят шоуто, ама без нас, зрителите, шоуто им не струва пукната пара. Щото без тенис се живее и е доказано още от дълбока древност, но без ония дето садят нивите и жънат урожая, няма как да стане.
    Крайно време е на всички разбеснели се ненужници да се обясни категорично, че можем и без тях.

    20:29 05.05.2026

  • 3 Сатана Z

    Права е жената ,само 67 милиона евро е наградния фонд на РГ за мъже ,жени,двойки,тройки ...съдии и т.н.А инфлацията също си взима своето.Данъчните също

    20:31 05.05.2026

  • 4 Някой

    Тогава да няма мъжки и женски тенис, а да играят заедно, да видят резултата и защо е така!

    20:37 05.05.2026

