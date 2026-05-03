Весела Лечева смята, че съдебната сага с БОК е към края си

3 Май, 2026 14:05 528 3

Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев са оттеглили исковите молби в съда

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Съдебният спор около Български олимпийски комитет, който продължи повече от година, е близо до своя край, съобщиха от юридическия екип на Весела Лечева. Развитието идва след като Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев са оттеглили исковите си молби срещу решенията на Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 година.

„Очаква се съдебните състави да се произнесат с окончателни определения, след което Весела Лечева и членовете на Изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в Търговския регистър“, се посочва в официалната позиция на нейния екип.

Оттам допълват, че с тези действия трябва да приключи продължилата повече от година съдебна сага, която е затруднила работата както на олимпийския комитет, така и на новото ръководство.

Според изявлението предприетите стъпки са насочени към възстановяване на институционалната стабилност и към постигане на по-голямо единство в българския спорт.

Весела Лечева е благодарила на членовете на Изпълнителното бюро за подкрепата и последователността им през целия процес. От нейния екип уверяват, че и занапред ще информират своевременно спортната общественост и медиите за следващите действия на ръководството на БОК.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ние пък не

    4 3 Отговор
    смятаме, че тиквената сага с БОКО е към края си

    14:16 03.05.2026

  • 2 Ами - сега?

    2 3 Отговор
    Ментора ти е на власт, но това не означава, че си президент. Почакай, може би съдът ще ти каже съвсем скоро - не така!

    14:22 03.05.2026

  • 3 изборите

    0 0 Отговор
    Ако тези тримата се махнат и от ръководството на федерациите,цена няма да имат.
    Този ,дето ги лансира,сега не си показва сурата.

    14:59 03.05.2026

