Весела Лечева смята, че съдебната сага с БОК е към края си

Съдебният спор около Български олимпийски комитет, който продължи повече от година, е близо до своя край, съобщиха от юридическия екип на Весела Лечева. Развитието идва след като Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев са оттеглили исковите си молби срещу решенията на Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 година.

„Очаква се съдебните състави да се произнесат с окончателни определения, след което Весела Лечева и членовете на Изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в Търговския регистър“, се посочва в официалната позиция на нейния екип.

Оттам допълват, че с тези действия трябва да приключи продължилата повече от година съдебна сага, която е затруднила работата както на олимпийския комитет, така и на новото ръководство.

Според изявлението предприетите стъпки са насочени към възстановяване на институционалната стабилност и към постигане на по-голямо единство в българския спорт.

Весела Лечева е благодарила на членовете на Изпълнителното бюро за подкрепата и последователността им през целия процес. От нейния екип уверяват, че и занапред ще информират своевременно спортната общественост и медиите за следващите действия на ръководството на БОК.