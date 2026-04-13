Бивш халф на Арсенал пледира невинен по обвинения в изнасилване

13 Април, 2026 20:29 504 1

Партей, национал на Гана, преди това отрече пет обвинения за изнасилване, свързани с две жени, плюс обвинение за сексуално посегателство срещу трета жена между 2021 и 2022 г.

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът на Виляреал Томас Партей се яви в лондонски съд, където пледира невинен по две допълнителни обвинения в изнасилване, съобщи Ройтерс. Партей, национал на Гана, преди това отрече пет обвинения за изнасилване, свързани с две жени, плюс обвинение за сексуално посегателство срещу трета жена между 2021 и 2022 г.

Впоследствие 32-годишният халф беше обвинен в още две престъпления за изнасилване, свързани с четвърта жалбоподателка, през декември 2020 г., по които той пледира невинен в Кралския съд в Саутуарк.

Предполагаемите престъпления са извършени, когато Партей е играл за Арсенал във Висшата лига на Англия. Той напусна клуба миналото лято и подписа с испанския Виляреал. Партей беше освободен под гаранция преди процеса срещу него, който трябваше да започне през ноември, но може да бъде отложен. Партей беше привлечен в Арсенал от Атлетико Мадрид за 50 милиона евро през 2020 г. и стана ключов играч на английския отбор, преди договорът му да изтече в края на юни.


Свързани новини


  • 1 Ако беше шофиор

    2 0 Отговор
    Нямаше да има обвинения за изнасилвания що немаше кво да се граби от човека

    20:33 13.04.2026

