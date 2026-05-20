Андрей Новаков: Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро повече кохезионни средства

Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро повече кохезионни средства в сравнение с предишния период от многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Това съобщи евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Андрей Новаков - докладчик на Европейския парламент по реформираната кохезионна политика.

За първи път сигурността и отбраната стават цел на новата политика за сближаване на Европейския съюз, а България като източен регион има възможност да получи повече средства.