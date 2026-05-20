Андрей Новаков: Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро повече кохезионни средства

20 Май, 2026 13:41 825 31

  • андрей новаков-
  • кохезионна политика-
  • ес-
  • енп/герб

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро повече кохезионни средства в сравнение с предишния период от многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Това съобщи евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Андрей Новаков - докладчик на Европейския парламент по реформираната кохезионна политика.

За първи път сигурността и отбраната стават цел на новата политика за сближаване на Европейския съюз, а България като източен регион има възможност да получи повече средства.


  • 1 Гост

    8 1 Отговор
    Охааааа, машала

    Коментиран от #24

    13:45 20.05.2026

  • 2 шум в ушите

    9 0 Отговор
    Не разбрах за какво са тези пари - дали за въоръжаване или за подсилване на икономиката.

    Коментиран от #4, #10, #11, #12, #16

    13:50 20.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Разбрал

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "шум в ушите":

    За бонуси на чистачките и готвачите и поддръжката в парламента са.

    13:52 20.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    От членството в ЕС губим по 130 млрд годишно.Подхвърлят някой лев на политиците.

    Коментиран от #17, #20, #21, #25

    13:52 20.05.2026

  • 7 Гост

    4 2 Отговор
    Тоя беше от ВМРО и се продаде на Бойко.

    13:52 20.05.2026

  • 8 Да се махаме от ес

    7 3 Отговор
    Отровна политика за България, да ти дават пари за да изсмукват кадри и страната да няма развитие.

    Коментиран от #14

    13:53 20.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Оги

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "шум в ушите":

    Не се притеснявай, тези, които трябва всичко ще разберат. Ти, аз и останалите 99 % електорални единици нищо няма да усетим.

    13:53 20.05.2026

  • 11 Докато

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "шум в ушите":

    в ушите ти екнат залповете на Аврора, нищо няма да разбереш. :)

    13:54 20.05.2026

  • 12 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "шум в ушите":

    Кохезионите средства са за въоръжаване,пътища за танковете от запад на изток,зелени политики.

    13:55 20.05.2026

  • 13 Смърфиета

    5 1 Отговор
    Приключва се с партията на този хомосексуалист, и чиновничеството, което я крепи.

    13:57 20.05.2026

  • 14 И какво

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да се махаме от ес":

    Договорите са сключени. Водата е продадена, селското стопанство, няма как да заработи без вода. От Европа няма да купят повече и пирон от нас. Такава блокада ще ни сложат, че ще се избием помежду си от глад.

    13:57 20.05.2026

  • 15 Тоя

    5 0 Отговор
    субект само излишно лапа сума ти и пари в Брюксел , над 200 000 € годишно от европейските данъкоплатци ! Тотално излишен !

    14:03 20.05.2026

  • 16 Долу ЕС

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "шум в ушите":

    99 пр ще отидат за покупка на чуждо оръжие, немско и американско, 1 процент ше е за комисионерите тук..... всяка сделка с ЕС трагедия за България, само вижте сделката с еврото! това си беше мръсна сделка, те си затвориха очите за инфлация и дефицит, ние затрихме референдума.

    Коментиран от #22, #27

    14:10 20.05.2026

  • 17 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Много си намалил сумата. Това не е ли за една седмица?

    14:12 20.05.2026

  • 18 Бкхдл

    3 0 Отговор
    От факултето може ли да кандидатстваме ,да си накупиме мотики,да свършихме неква работа,не само да крадеме.

    14:13 20.05.2026

  • 19 Цвете

    4 0 Отговор
    НОВАКОВ, КАК ЩЕ БЪДАТ " РАЗПРЕДЕЛЕНИ " ТЕЗИ СРЕДСТВА ? ТОВА Е ПОСЛЕДНИЯТ ВИ ШАНС, НЕДАЙ БОЖЕ СЕ ДОКОПАТЕ ДО ТАЗИ ОГРОМНА СУМА?! ОПИЧАЙТЕ СИ АКЪЛА. 🎃🐖🚔☹️🐑✈️🇧🇬

    14:13 20.05.2026

  • 20 По точно

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Тези числа в рубли ли си ги смятал, копейка?

    14:13 20.05.2026

  • 21 Ми да

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Ами като ви изритаха руснаците от Варшавския договор, сега ще плащате.

    14:15 20.05.2026

  • 22 Да знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Долу ЕС":

    Радев обеща да има референдум. Кво ревеш?

    14:16 20.05.2026

  • 23 Прогресивна България

    1 0 Отговор
    Не точете зъби за тези пари. Те ще бъдат усвоени от Румен Радев и компания. Времето на кражби свърши

    14:16 20.05.2026

  • 24 Само че

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Ако ЕС продължава да дава безвъзмездни пари на русофилска България означава, че европейските лидери сами работят срещу себе си.

    14:21 20.05.2026

  • 25 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Пак ЛЪЖЕШ на гьотере - напиши в Гугъла "Вноска на БГ към Бюджета на ЕС" и ще ти излезе Инфо че плащаме годишно около 1,7 Милиарда Евро,а получаваме 3 ПЪТИ ПОВЕЧЕ.А че се придвижваме свободно между държавите- членки,че търгуваме Безмитно,че при Рабона в ЕС получаваме Заплати наравно с останалите Рабогеши в ЕС,че членството ни в ЕС гарантира на Инвеститорите Стабилност,това - Башка.И е казал Господ - "Не лъжи",ама ти това оде да го знайш ,след като си Безбожник...

    Коментиран от #28

    14:22 20.05.2026

  • 26 Айде

    3 1 Отговор
    Айде вече, прибирай се да бачкаш нещо, безполезен хрантутник!
    Стига вече си грухтял на копанята!

    14:24 20.05.2026

  • 27 Така де

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Долу ЕС":

    Както върви, русофилска България скоро може да бъде изхвърлена от ЕС. Така ще приемат безпроблемно РСМ.

    14:25 20.05.2026

  • 28 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "оня с коня":

    Той това го знае много добре. Важното за копейките обаче е да насаждат омраза към ЕС.

    14:27 20.05.2026

  • 29 таралясник

    0 1 Отговор
    лаладжия, колкото оправи шофьорите, толкова и това

    14:28 20.05.2026

  • 30 споко

    0 1 Отговор
    за 20 години колко милиарда от ЕС изтекоха по сметките на "усещането за корупция" ... и тези няма да ги усетим

    14:35 20.05.2026

  • 31 Миме

    1 1 Отговор
    поредната схемичка на еврогеьовете да спаднат яко от България както го правят вече 19 години

    14:42 20.05.2026

