Новини
Свят »
Литва »
Литва обяви въздушна тревога заради заплаха от дронове край границата с Беларус

Литва обяви въздушна тревога заради заплаха от дронове край границата с Беларус

20 Май, 2026 13:32 858 34

  • литва-
  • въздушна тревога-
  • заплаха-
  • дронове-
  • граница-
  • беларус

НАТО вдигна изтребители, а предупреждението беше разширено и за столицата Вилнюс.

Литва обяви въздушна тревога заради заплаха от дронове край границата с Беларус - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В Литва беше обявена въздушна тревога, а изтребители на НАТО бяха вдигнати във въздуха заради заплаха от дронове в близост до границата с Беларус, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на пресслужбата на Литовското министерство на отбраната, предава Фокус.

„Литва обяви въздушна тревога в някои части на страната, след като в близост до границата беше забелязан подозрителен безпилотен летателен апарат, приближаващ се от Беларус“, се посочва в съобщението.

От ведомството отбелязват, че заради заплахата от дронове е било активирано патрулирането на въздушното пространство на НАТО в балтийските държави.

„Този инцидент е подобен на този, който наблюдавахме през последните дни в Латвия и Естония. Предупреждението към жителите е стандартна превантивна мярка“, съобщават военните.

Активност на дронове е била регистрирана в районите край границата, включително около Игналина, Утена, Зарасай и Швянчонис в източната част на Литва.

По-късно предупреждението беше разширено и за столицата Вилнюс и околния регион.


Литва
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЗИЛ 117

    17 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:35 20.05.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    12 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:35 20.05.2026

  • 4 ЗИЛ 117

    12 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:35 20.05.2026

  • 5 За всяко врабче

    20 3 Отговор
    Ако вдигаме самолети докъде ще я докараме бе натовци.Скъпо и тъпо упражнение.

    13:36 20.05.2026

  • 6 Урсула

    15 3 Отговор
    Споко, да не си помислите, че дронът е Зеленски, той е Занзибарски.

    13:42 20.05.2026

  • 7 Русофил

    5 15 Отговор
    То е ясно, само 2 Милиона монголяк Фира и..13 годин у ДОНБАС и пред Селото ПОКРОВСК
    390 $ Милиона дневно ( без унищожената техника и монголски до битък)
    Хихихи

    Коментиран от #22

    13:42 20.05.2026

  • 8 Теслатъ

    18 2 Отговор
    Топ Световна "новина".... -))))) Поздравии от кУевския Клоун!!! -)))))

    13:43 20.05.2026

  • 9 Член 5

    17 1 Отговор
    Кога НАТО ще направи една бомбардировка на Киев?

    13:44 20.05.2026

  • 10 Ленче кремче

    15 1 Отговор
    Балтийските тигри нямат собствени самолети, пазят ги чужди държави...

    Коментиран от #14

    13:45 20.05.2026

  • 11 Мол ния!

    2 13 Отговор
    Нови 3.. НПЗ в огън и безпомощност на фашистите в кремля!
    Крепостняците пищят и проклинат ху.. ЙЛО ,че се крие в бункера, след като започна тая война с сега ги изостави под дроновете и ракетите.

    Коментиран от #17

    13:48 20.05.2026

  • 12 Макробиолог

    11 0 Отговор
    В прибалтика проблемът им е че се мислят за част от висшата раса за разлика от околните вати.А всъщност те са кат уличен помияр ,носител на 25 чисти породи.

    13:49 20.05.2026

  • 13 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Пак са от оркхайнските, сваляй ги

    13:49 20.05.2026

  • 14 Цеко Бомбардировача

    2 12 Отговор

    До коментар #10 от "Ленче кремче":

    Хехехехехехе
    Они и украинците Немат, ама Ши бат монгольята, Ху ЙЛО и Оризо-Гризачите на Ким( дека уж имат и фръчила, и кораби и подводници) и.. 13 год мляскат Украински КУ реве у донбас

    Коментиран от #16, #20

    13:53 20.05.2026

  • 15 Тигре Тигре

    13 2 Отговор
    Балтийските шпроти пак са напълнили яко розовоте прашки !Някак си хич не ходи да си мека небирна китка и да опитваш да сигго мериш с Големите Батковци ,там бият през пръстите без предупреждение ☝️!

    Коментиран от #18

    13:53 20.05.2026

  • 16 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Цеко Бомбардировача":

    Цеко Лап Пай У Йотт бре, шшшбннн пернишки хъесоссс !

    13:55 20.05.2026

  • 17 Санде Глухия

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мол ния!":

    Лапуркай бе тръбар ,кво ми пелтечиш несвързано !

    13:56 20.05.2026

  • 18 Ха-ха-ха

    2 8 Отговор

    До коментар #15 от "Тигре Тигре":

    Вярно Фулира бункеро со ДЕРМА, дъртата ПЕ.. деруга, докато бегаше по трусики от някакъв ГОТВАЧ
    Ха-ха-ха
    Ама от дърт педофил и ху.. есось... Толкова
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #26

    13:57 20.05.2026

  • 19 Ти да видиш

    12 2 Отговор
    Съобщава РБК Украйна!?....хехе....за събитията в Литва вече научаваме от Украйна .
    Други какво ще ни съобщите от Украйна?.... пуснаха ли тока???

    Коментиран от #21

    13:58 20.05.2026

  • 20 Механик

    3 10 Отговор

    До коментар #14 от "Цеко Бомбардировача":

    За съжаление е факт.
    Украйна няма Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични но Геройски нас илват монгольята на 23 Я. Републики

    13:59 20.05.2026

  • 21 Ще пуснат НЕТа

    1 8 Отговор

    До коментар #19 от "Ти да видиш":

    Веднага след като го пусне Ким

    Коментиран от #23

    14:01 20.05.2026

  • 22 Q -Ресс Tиaа

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Русофил":

    Илиане лап пай ми Х.У.Я .за сиренье ,извара ,хималайска сол и квот друго се. сетиш и най Вече АррроМаттт ☝️!!!

    14:02 20.05.2026

  • 23 Хихихи.

    10 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ще пуснат НЕТа":

    Нет имат и даже си коментират по сайтовете как украинците не гласували за България, а за Малта. Подиграват им се. Че на тъмно гладували. Хихихи. А Малта останала на 18 място. Проклятието на 404.

    Коментиран от #27

    14:05 20.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ти да видиш

    1 8 Отговор
    Добре де, но защо 22 ядрени Републики, Главкомандващия Вовка и жълтурите от С.Корея,..заедно не можах да победят една Украйна, 20 пъти по- малка, без оръжие, Авиация, подводници, флот,без балистични и крилати, и вече 13 г превземат една ОБЛАСТ, и то неуспешно?

    Коментиран от #29

    14:06 20.05.2026

  • 26 Тигре Тигре

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ха-ха-ха":

    Съдд. Ранн Пернишки Г.Ъ.З .,тее центрим между бузите в калната кариера с два ката прр .зррр .ватт .тивви, 3пррр.. яссллл ☝️😂😂😂

    14:07 20.05.2026

  • 27 Ристо Модема

    1 6 Отговор

    До коментар #23 от "Хихихи.":

    Имат по ГАЗО вуна! Ха-ха-ха
    Всичкото Без- аналогово ПВО е в московия и украинците ги дамбят ежедневно
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #28, #30, #32

    14:09 20.05.2026

  • 28 Хихихи

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ристо Модема":

    Затова остана 18 млн. вместо 50. Да продължават в същия дух

    14:11 20.05.2026

  • 29 Какви са тия въпроси бе

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ти да видиш":

    Карай по зададените опорки и не ни излагай.
    Ще ядосаш тьо Тя

    14:12 20.05.2026

  • 30 Ристе Кьоравото

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ристо Модема":

    Илиане безаналогова е май катти ,че по 3 Х.У.Я .на веднъж лап па и същевременно. още два я чешшат в дир.никка ☝️😬

    14:14 20.05.2026

  • 31 Новите Братушки

    2 0 Отговор
    Литовският представиел в Съвета на Европа ЕббаНайтас ВгаЗаускас изяви протестна нота срещу чуждите дронове на литовска територия !

    14:20 20.05.2026

  • 32 Бат Вальо- Истинския

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ристо Модема":

    Илиане ,дамбят безплатно непълнолетни ромми намай .катти пттт. катта уммириссана ☝️!

    14:27 20.05.2026

  • 33 Истината:

    5 0 Отговор
    Литва обяви въздушна тревога заради заплаха от Украински дронове!

    14:38 20.05.2026

  • 34 ЦИРК

    2 0 Отговор
    Всъщност международното летище във Вилнюс е затворено, не е просто предупреждение. Вчера сутринта румънски Ф16 (Литва няма собственни бойни самолети) свали украински дрон над територията на Литва.

    Балтийските "тигри" вместо да дуят гол тумбак срещу руснаците и да пращат центчета на украинците, да вземат да реват на немците за една батарея патриоти с пълен комплект ракети, че току виж някое ННЛО (Неидентифициран по Народност Летящ Обект), паднал по случайност и предизвикал цивилни жертви.

    14:50 20.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания