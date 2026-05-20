Литва обяви въздушна тревога заради заплаха от дронове край границата с Беларус

В Литва беше обявена въздушна тревога, а изтребители на НАТО бяха вдигнати във въздуха заради заплаха от дронове в близост до границата с Беларус, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на пресслужбата на Литовското министерство на отбраната, предава Фокус.
„Литва обяви въздушна тревога в някои части на страната, след като в близост до границата беше забелязан подозрителен безпилотен летателен апарат, приближаващ се от Беларус“, се посочва в съобщението.
От ведомството отбелязват, че заради заплахата от дронове е било активирано патрулирането на въздушното пространство на НАТО в балтийските държави.
„Този инцидент е подобен на този, който наблюдавахме през последните дни в Латвия и Естония. Предупреждението към жителите е стандартна превантивна мярка“, съобщават военните.
Активност на дронове е била регистрирана в районите край границата, включително около Игналина, Утена, Зарасай и Швянчонис в източната част на Литва.
По-късно предупреждението беше разширено и за столицата Вилнюс и околния регион.
