Резултати и голмайстори в 1/8-финалите на Лига Европа

20 Март, 2026 06:30 657 0

Болоня съкруши Рома

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ясни са всички четвъртфиналисти в Лига Европа.

След като Брага си осигури място в тази фаза в сряда, днес там се класираха още тимовете на Нотингам Форест, Фрайбург, Селта, Болоня, Астън Вила, Порто и Бетис.

Мидтиланд - Нотингам Форест 1:2, 0:3 при дузпите (1:0 в първия мач)
0:1 Домингес 41', 0:2 Йейтс 52', 1:2 Ерлич 69'

Фрайбург - Генк 5:1 (1:0 в първия мач)
1:0 Гинтер 19', 2:0 Матанович 25', 2:1 Сметс 39', 3:1 Грифо 53', 4:1 Сузуки 57', 5:1 Егещайн 79'

Лион - Селта 0:2 (1:1 в първия мач)
0:1 Руеда 61', 0:2 Ютгла 90+3'

Рома - Болоня 3:4 след продължения (1:1 в първия мач)
0:1 Роу 22', 1:1 Ндика 32', 1:2 Бернардески 45+2'-дузпа, 1:3 Кастро 59', 2:3 Мален 69'-дузпа, 3:3 Пелегрини 80', 3:4 Камбиаги 110'

Астън Вила - Лил 2:0 (1:0 в първия мач)
1:0 МакГин 54', 2:0 Бейли 86'

Порто - Щутгарт 2:0 (2:1 в първия мач)
1:0 Гомеш 21', 2:0 Фрохолд 72'

Бетис - Панатинайкос 4:0 (0:1 в първия мач)
1:0 Руибал 8', 2:0 Амрабат 45+1', 3:0 Кучо Ернандес 53', 4:0 Антони 66'


