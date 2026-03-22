ПСЖ победи Ница и се върна на върха в класирането

22 Март, 2026 09:23 512 0

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Дро Фернандес отбеляза първия си гол за тима на Пари Сен Жермен, който спечели с 4:0 гостуването си на Ница в среща от 27-ия кръг и си върна първото място в Лига 1. 18-годишният халф се присъедини от Барселона през януари и отбеляза третото попадение за отбора, след като получи асистенция от Усман Дембеле в 81-ата минута, предаде БТА.

ПСЖ се изкачи на върха с една точка пред Ланс, който разгроми Анже с 5:1 в петък. Защитаващият титлата си тим има един мач по-малко, а отборите се срещат на 11 април в Ланс в мач, който може да реши първото място. Ница е на 15-а позиция с 27 точки.

Ница играеше равностойно, докато спорно решение за игра с ръка не даде на ПСЖ правото да изпълни дузпа в края на първото полувреме. Удар на Дезире Дуе не достигна целта и леко докосна ръката на халфа на Ница Морган Сансон, който беше обърнат с гръб и не я видя. Съдията отсъди дузпа след видеопреглед на ситуацията и левият бек Нуно Мендеш беше точен от бялата точка.

След това Мендес даде пас на Дуе в 49-ата минута за 2:0, а след като халфът на Ница Юсуф Ндайшимие беше изгонен с червен картон в 61-ата, ПСЖ вкара късни голове чрез Фернандес и Уорън Заир-Емери съответно в 81-ата и в 85-ата минута.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

