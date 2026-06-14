Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рашфорд може да се върне в Манчестър Юнайтед

Рашфорд може да се върне в Манчестър Юнайтед

14 Юни, 2026 20:03 473 1

  • рашфорд-
  • барселона-
  • манчестър юнайтед-
  • кариера

Основната цел на играча беше да остане в Барселона след наема си на „Камп Ноу“

Рашфорд може да се върне в Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Бъдещето на Маркъс Рашфорд отново е тема на сериозни спекулации, след като се появиха информации, че английският национал може все пак да продължи кариерата си в Манчестър Юнайтед. До неотдавна позицията на нападателя изглеждаше категорична – той не желаеше повече да носи екипа на „червените дяволи“.

Основната цел на Рашфорд беше да остане в Барселона след наема си на „Камп Ноу“, но каталунският клуб е решил да не активира клаузата за откупуването му на стойност 30 милиона евро. Според sportal.bg интерес към футболиста са проявявали още Нюкасъл, Тотнъм, Челси, Астън Вила и Байерн (Мюнхен), но до този момент няма конкретни оферти от нито един от тези клубове.

В момента Рашфорд се намира в САЩ с националния отбор на Англия, но според информация на „Сън“ през последните седмици мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик е поддържал постоянен контакт с него. Наставникът е опитвал да убеди нападателя, че все още има бъдеще на „Олд Трафорд“ и че може да рестартира кариерата си в клуба.

Последната среща на Рашфорд за Манчестър Юнайтед датира от декември 2024 година срещу Нотингам Форест. Договорът му с клуба е до юни 2028 година, а според публикацията Карик е дал ясно да се разбере, че вратите на „Олд Трафорд“ остават отворени за завръщането му.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    След като писахте че се връща, сега пишете, че може да се върне! Какво не ви е наред?

    20:54 14.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове