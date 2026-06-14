Рашфорд може да се върне в Манчестър Юнайтед

Бъдещето на Маркъс Рашфорд отново е тема на сериозни спекулации, след като се появиха информации, че английският национал може все пак да продължи кариерата си в Манчестър Юнайтед. До неотдавна позицията на нападателя изглеждаше категорична – той не желаеше повече да носи екипа на „червените дяволи“.

Основната цел на Рашфорд беше да остане в Барселона след наема си на „Камп Ноу“, но каталунският клуб е решил да не активира клаузата за откупуването му на стойност 30 милиона евро. Според sportal.bg интерес към футболиста са проявявали още Нюкасъл, Тотнъм, Челси, Астън Вила и Байерн (Мюнхен), но до този момент няма конкретни оферти от нито един от тези клубове.

В момента Рашфорд се намира в САЩ с националния отбор на Англия, но според информация на „Сън“ през последните седмици мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик е поддържал постоянен контакт с него. Наставникът е опитвал да убеди нападателя, че все още има бъдеще на „Олд Трафорд“ и че може да рестартира кариерата си в клуба.

Последната среща на Рашфорд за Манчестър Юнайтед датира от декември 2024 година срещу Нотингам Форест. Договорът му с клуба е до юни 2028 година, а според публикацията Карик е дал ясно да се разбере, че вратите на „Олд Трафорд“ остават отворени за завръщането му.