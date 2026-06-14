Наказаха Никола Цолов и го свалиха от подиума в Барселона

Българският пилот Никола Цолов беше санкциониран от стюардите на Международната автомобилна федерация (ФИА) след края на състезанието в Барселона и загуби мястото си на подиума. Заради наложеното наказание състезателят на Кампос Рейсинг беше преместен от третата на четвъртата позиция в крайното класиране, предава БТА.
Причината за санкцията е маневра срещу един от основните му конкуренти за титлата – италианеца Габриеле Мини. Според стюардите Цолов е завършил изпреварването извън пределите на трасето при битката между двамата пет обиколки преди финала.
След разглеждане на случая от ФИА публикуваха позициите на двамата пилоти. От страна на Цолов е било обяснено, че с по-бързите гуми тип „софт“ е атакувал Мини в десетия завой и е смятал, че маневрата е била напълно завършена в рамките на правилата.
„Пилотът на автомобил номер 6 (Цолов) обясни, че е бил с гумите софт и е атакувал автомобил номер 9 (Мини) в десетия завой, където автомобил номер 9 излезе от външната страна. Заради различните стратегии, това бе просто изпреварване в излизането от 10 и влизането в 11. Той каза, че не е напускал трасето и изпреварването вече е било направено“, посочват от ФИА.
От своя страна Габриеле Мини е заявил, че е оставил достатъчно пространство на съперника си, но според него българският пилот е получил предимство, използвайки зоната извън трасето.
„Пилотът с автомобил номер 9 заяви, че е защитавал позиция, но е оставил достатъчно място за съперника в завой номер 11. Той също така добави, че при излизането си автомобил номер 6 е получил предимство, защото е завършил маневрата извън трасето“, се казва още в решението.
След анализа на ситуацията стюардите наложиха петсекундно наказание на българина. Така Цолов се смъква до четвъртото място в крайното подреждане, а Мини се изкачва на подиума като трети.
Санкцията оказва влияние и върху генералното класиране, където след състезателния уикенд в Барселона Габриеле Мини вече има аванс от пет точки пред Никола Цолов в битката за титлата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
18:19 14.06.2026
2 ТЕ ТОВА
18:20 14.06.2026
3 Корумпета
Коментиран от #7
18:20 14.06.2026
4 Читател
18:20 14.06.2026
5 Гого
18:24 14.06.2026
6 Мдаа!🤔
18:24 14.06.2026
7 Абе
До коментар #3 от "Корумпета":можеше да е 10 секунди наказание хаха
18:25 14.06.2026
8 Мдаа
18:29 14.06.2026
9 Абе ей
18:41 14.06.2026
10 Да не му пука
18:41 14.06.2026
11 Европа
Има време. Млад е. Ще свикне Стискай нервите момче.
Коментиран от #12
18:44 14.06.2026
12 СЗО
До коментар #11 от "Европа":Той самия Цолов преди време коментира че доста пъти са му налагали съмнителни наказания. Явно е вярно. Но понеже е българин, това само ще го мотивира.
18:50 14.06.2026
13 Бай онзи
18:52 14.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.