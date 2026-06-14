Наказаха Никола Цолов и го свалиха от подиума в Барселона

Българският пилот Никола Цолов беше санкциониран от стюардите на Международната автомобилна федерация (ФИА) след края на състезанието в Барселона и загуби мястото си на подиума. Заради наложеното наказание състезателят на Кампос Рейсинг беше преместен от третата на четвъртата позиция в крайното класиране, предава БТА.

Причината за санкцията е маневра срещу един от основните му конкуренти за титлата – италианеца Габриеле Мини. Според стюардите Цолов е завършил изпреварването извън пределите на трасето при битката между двамата пет обиколки преди финала.

След разглеждане на случая от ФИА публикуваха позициите на двамата пилоти. От страна на Цолов е било обяснено, че с по-бързите гуми тип „софт“ е атакувал Мини в десетия завой и е смятал, че маневрата е била напълно завършена в рамките на правилата.

„Пилотът на автомобил номер 6 (Цолов) обясни, че е бил с гумите софт и е атакувал автомобил номер 9 (Мини) в десетия завой, където автомобил номер 9 излезе от външната страна. Заради различните стратегии, това бе просто изпреварване в излизането от 10 и влизането в 11. Той каза, че не е напускал трасето и изпреварването вече е било направено“, посочват от ФИА.

От своя страна Габриеле Мини е заявил, че е оставил достатъчно пространство на съперника си, но според него българският пилот е получил предимство, използвайки зоната извън трасето.

„Пилотът с автомобил номер 9 заяви, че е защитавал позиция, но е оставил достатъчно място за съперника в завой номер 11. Той също така добави, че при излизането си автомобил номер 6 е получил предимство, защото е завършил маневрата извън трасето“, се казва още в решението.

След анализа на ситуацията стюардите наложиха петсекундно наказание на българина. Така Цолов се смъква до четвъртото място в крайното подреждане, а Мини се изкачва на подиума като трети.

Санкцията оказва влияние и върху генералното класиране, където след състезателния уикенд в Барселона Габриеле Мини вече има аванс от пет точки пред Никола Цолов в битката за титлата.