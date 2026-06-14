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Наказаха Никола Цолов и го свалиха от подиума в Барселона

Наказаха Никола Цолов и го свалиха от подиума в Барселона

14 Юни, 2026 18:14 1 356 14

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  • наказание

Българинът загуби първото си място във Формула 2

Наказаха Никола Цолов и го свалиха от подиума в Барселона - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българският пилот Никола Цолов беше санкциониран от стюардите на Международната автомобилна федерация (ФИА) след края на състезанието в Барселона и загуби мястото си на подиума. Заради наложеното наказание състезателят на Кампос Рейсинг беше преместен от третата на четвъртата позиция в крайното класиране, предава БТА.

Причината за санкцията е маневра срещу един от основните му конкуренти за титлата – италианеца Габриеле Мини. Според стюардите Цолов е завършил изпреварването извън пределите на трасето при битката между двамата пет обиколки преди финала.

След разглеждане на случая от ФИА публикуваха позициите на двамата пилоти. От страна на Цолов е било обяснено, че с по-бързите гуми тип „софт“ е атакувал Мини в десетия завой и е смятал, че маневрата е била напълно завършена в рамките на правилата.

„Пилотът на автомобил номер 6 (Цолов) обясни, че е бил с гумите софт и е атакувал автомобил номер 9 (Мини) в десетия завой, където автомобил номер 9 излезе от външната страна. Заради различните стратегии, това бе просто изпреварване в излизането от 10 и влизането в 11. Той каза, че не е напускал трасето и изпреварването вече е било направено“, посочват от ФИА.

От своя страна Габриеле Мини е заявил, че е оставил достатъчно пространство на съперника си, но според него българският пилот е получил предимство, използвайки зоната извън трасето.

„Пилотът с автомобил номер 9 заяви, че е защитавал позиция, но е оставил достатъчно място за съперника в завой номер 11. Той също така добави, че при излизането си автомобил номер 6 е получил предимство, защото е завършил маневрата извън трасето“, се казва още в решението.

След анализа на ситуацията стюардите наложиха петсекундно наказание на българина. Така Цолов се смъква до четвъртото място в крайното подреждане, а Мини се изкачва на подиума като трети.

Санкцията оказва влияние и върху генералното класиране, където след състезателния уикенд в Барселона Габриеле Мини вече има аванс от пет точки пред Никола Цолов в битката за титлата.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 23 Отговор
    българин влезе ли в кола само бели прави

    18:19 14.06.2026

  • 2 ТЕ ТОВА

    16 1 Отговор
    Е МАФИЯ..КАТО ПЪЛНИ ЧЕКМЕДЖЕТА С ПАЧКИ ЕВРО И КЮЛЧЕТА ЗЛАТО...НАЗДРАВЕ...

    18:20 14.06.2026

  • 3 Корумпета

    22 2 Отговор
    Защото е българин искат да го прецакат

    Коментиран от #7

    18:20 14.06.2026

  • 4 Читател

    23 0 Отговор
    Наказват го за 2 път неоснователно, няма да му позволят да бъде 1, много е бърз а там парите играят своите игри.

    18:20 14.06.2026

  • 5 Гого

    4 0 Отговор
    Става въпрос за тази ситуация:

    18:24 14.06.2026

  • 6 Мдаа!🤔

    14 0 Отговор
    Ще му търсят цаката на нашия, няма начин! Скъп спорт, големи пари, няма място за българи! Нашите на олимпиадата за Дауни в София!☹️

    18:24 14.06.2026

  • 7 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Корумпета":

    можеше да е 10 секунди наказание хаха

    18:25 14.06.2026

  • 8 Мдаа

    14 2 Отговор
    Познати евро.ейски лицемерщини и демагогии в действие. Къде е тръгнал този български хубавец, който едвам събира спонсорство в клуба на богатите

    18:29 14.06.2026

  • 9 Абе ей

    5 0 Отговор
    Да ти се невиди и спорта. Или можеш и изпреварваш или не можеш. Какви са тези глаюотии ....

    18:41 14.06.2026

  • 10 Да не му пука

    6 0 Отговор
    Нашето момче беше супер.

    18:41 14.06.2026

  • 11 Европа

    3 0 Отговор
    Нищо. Спокойно. Ще има и такива удари под кръстта. Пари са все пак тези Секунди
    Има време. Млад е. Ще свикне Стискай нервите момче.

    Коментиран от #12

    18:44 14.06.2026

  • 12 СЗО

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Европа":

    Той самия Цолов преди време коментира че доста пъти са му налагали съмнителни наказания. Явно е вярно. Но понеже е българин, това само ще го мотивира.

    18:50 14.06.2026

  • 13 Бай онзи

    0 0 Отговор
    Булгаришен-унтерменшен!!

    18:52 14.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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