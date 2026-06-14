ФИФА ще плати на съдията Омар Артан всички пари, въпреки че не свири на Мондиал 2026

Сомалийският арбитър Омар Артан ще получи цялото възнаграждение, предвидено за съдиите на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, въпреки че няма да ръководи нито една среща от турнира. Информацията е на Би Би Си, която се позовава на свои източници във ФИФА. Артан не успя да се присъедини към съдийския състав на шампионата, след като американските власти му отказаха достъп до страната още на летището в Маями. Това се случи въпреки факта, че той е пътувал с дипломатически паспорт.

От ФИФА признаха, че не разполагат с механизъм, чрез който да осигурят участието на сомалийския рефер в надпреварата. Въпреки това световната футболна централа е взела решение да компенсира Артан с пълното финансово възнаграждение, което би получил при нормално участие на турнира, съобщава Би Би Си. Окончателният размер на сумата ще бъде определен след края на Мондиал 2026.

Случаят предизвика сериозна международна реакция и вълна от подкрепа към сомалийския съдия, който беше избран за номер 1 сред африканските рефери през миналата година.

Като признание за професионалните му качества, от УЕФА му повериха ръководството на двубоя за Суперкупата на Европа между Пари Сен Жермен и Астън Вила. Именно това назначение показва, че въпреки неочакваното развитие около Световното първенство, авторитетът на Омар Артан в международното съдийство остава непокътнат.