Оливие Жиру донесе победата на Лил над Марсилия

Лил направи ценен обрат и победи Олимпик Марсилия с 2:1 в един от най-интересните мачове в кръга на френската Лига 1, предаде БТА.

Етан Нванери откри резултата за южняците в края на първото полувреме. Лил обаче изравни непосредствено след почивката чрез опитния белгиец Тома Мюние. В края на мача Оливие Жиру се появи в игра за Лил и пет минути преди края на редовното време донесе трите точки на тима от Северна Франция. Така Лил се изкачи на пето място с 47 точки, колкото има и четвъртият Олимпик Лион. Олимпик Марсилия е трети с две точки повече.

ФК Париж победи Льо Авър с 3:2 в най-резултатния мач за деня. Чиро Имобиле откри резултата за тима от френската столица, Аюми Секо от Льо Авър си вкара автогол за 2:0. След това обаче Рюди Матондо от ФК Париж получи червен картон. Расул Ндиайе намали за гостите, но Алимани Гори върна преднината от два гола. В добавеното време резервата на Льо Авър Годсон Киереме оформи крайното 3:2. Двата тима са съседи в класирането, като ФК Париж е 13-и, а Льо Авър - 14-и.

Рен и Мец не си вкараха гол - 0:0. Това бе добра новина основно за гостите от Мец, които все още са на последното 18-о място, но вече с 14 точки и могат все още да се борят за спасение.

По-рано днес отборът на Монако постигна победа над Олимпик Лион с 2:1 при гостуването си в 27-ия кръг на френската Лига 1.

Домакините от Лион поведоха с 1:0 в края на първото полувреме, когато след асистенция на Ендрик чехът Павел Сулк откри резултата.

Магнес Аклиуш изравни за Монако в 62-рата минута. Десет минути по-късно тимът от княжеството получи право да изпълни дузпа и точен бе голмайсторът им Фоларин Балогън.

Една минута преди края на редовното време червен картон получи Николас Таляфико от Олимпик Лион за грубо нарушение.