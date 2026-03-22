Новини
Спорт »
Световен футбол »
Оливие Жиру донесе победата на Лил над Марсилия

22 Март, 2026 20:46

В друг мач от френското първенство Монако направи обрат срещу Олимпик Лион след почивката

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лил направи ценен обрат и победи Олимпик Марсилия с 2:1 в един от най-интересните мачове в кръга на френската Лига 1, предаде БТА.

Етан Нванери откри резултата за южняците в края на първото полувреме. Лил обаче изравни непосредствено след почивката чрез опитния белгиец Тома Мюние. В края на мача Оливие Жиру се появи в игра за Лил и пет минути преди края на редовното време донесе трите точки на тима от Северна Франция. Така Лил се изкачи на пето място с 47 точки, колкото има и четвъртият Олимпик Лион. Олимпик Марсилия е трети с две точки повече.

ФК Париж победи Льо Авър с 3:2 в най-резултатния мач за деня. Чиро Имобиле откри резултата за тима от френската столица, Аюми Секо от Льо Авър си вкара автогол за 2:0. След това обаче Рюди Матондо от ФК Париж получи червен картон. Расул Ндиайе намали за гостите, но Алимани Гори върна преднината от два гола. В добавеното време резервата на Льо Авър Годсон Киереме оформи крайното 3:2. Двата тима са съседи в класирането, като ФК Париж е 13-и, а Льо Авър - 14-и.

Рен и Мец не си вкараха гол - 0:0. Това бе добра новина основно за гостите от Мец, които все още са на последното 18-о място, но вече с 14 точки и могат все още да се борят за спасение.

По-рано днес отборът на Монако постигна победа над Олимпик Лион с 2:1 при гостуването си в 27-ия кръг на френската Лига 1.

Домакините от Лион поведоха с 1:0 в края на първото полувреме, когато след асистенция на Ендрик чехът Павел Сулк откри резултата.

Магнес Аклиуш изравни за Монако в 62-рата минута. Десет минути по-късно тимът от княжеството получи право да изпълни дузпа и точен бе голмайсторът им Фоларин Балогън.

Една минута преди края на редовното време червен картон получи Николас Таляфико от Олимпик Лион за грубо нарушение.


Франция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове