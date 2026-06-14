Роден в бежански лагер, а днес герой на Австралия: Нестори Иранкунда сбъдна мечтата си на Мондиал 2026

Историята на Нестори Иранкунда е една от най-вдъхновяващите на Световното първенство по футбол. Роденият в бежански лагер в Танзания нападател се превърна в герой за Австралия, след като отбеляза първия гол при победата с 2:0 над Турция и помогна на „Сокероос“ да направят важна крачка към елиминационната фаза на Мондиал 2026, предава БТА. Успехът изравни Австралия с лидера в група D САЩ по точки, докато Турция и Парагвай остават без актив след първия кръг.

Иранкунда откри резултата по впечатляващ начин – с характерния си спринт от дълбочина и мощен завършващ удар. След попадението 20-годишният футболист отпразнува гола край ъгловото флагче по емблематичния начин на легендата на австралийския футбол Тим Кейхил.

„Тими Кейхил е най-голямото ми вдъхновение, когато става въпрос за футбол, той и Лионел Меси. Тим Кейхил е най-великият австралиец според мен и просто си помислих, че ако вкарам, ще направя същото като него и трябва да го направя“, заяви Иранкунда след двубоя.

С това попадение той се превърна в най-младия голмайстор на Австралия в историята на световните първенства. Пътят му до голямата сцена е забележителен. Родителите му са от Бурунди, а самият той е роден в бежански лагер в Танзания, преди семейството да се установи в Аделаида. Именно там започва футболната му история, която го отвежда до професионалния футбол. През 2024 година германският гранд Байерн (Мюнхен) привлече талантливия нападател от Аделаида Юнайтед, а в момента той се състезава за английския Уотфорд.

Иранкунда впечатлява не само с головете си, но и със своята скорост. Максималната му измерена скорост на терена достига внушителните 37 километра в час, което го прави един от най-бързите футболисти на турнира.

Интересното е, че той не е единственият австралийски национал с подобна житейска история. Съотборниците му Ауар Мабил и Мохамед Туре също са родени в бежански лагери. Мабил е роден в Кения в семейство на южносудански родители, а Туре е роден в лагер в Гвинея, след като семейството му напуска Либерия.

Историите на тези футболисти са доказателство, че пътят от бежански лагер до световната сцена е възможен, когато талантът, трудът и постоянството вървят ръка за ръка.