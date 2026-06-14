Новини
Спорт »
Световен футбол »
Роден в бежански лагер, а днес герой на Австралия: Нестори Иранкунда сбъдна мечтата си на Мондиал 2026

Роден в бежански лагер, а днес герой на Австралия: Нестори Иранкунда сбъдна мечтата си на Мондиал 2026

14 Юни, 2026 18:41 792 1

  • нестори иранкунда-
  • австралия-
  • гол-
  • бежански лагер-
  • роден-
  • световно първенство

Тими Кейхил е най-голямото ми вдъхновение, казва играчът

Роден в бежански лагер, а днес герой на Австралия: Нестори Иранкунда сбъдна мечтата си на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Историята на Нестори Иранкунда е една от най-вдъхновяващите на Световното първенство по футбол. Роденият в бежански лагер в Танзания нападател се превърна в герой за Австралия, след като отбеляза първия гол при победата с 2:0 над Турция и помогна на „Сокероос“ да направят важна крачка към елиминационната фаза на Мондиал 2026, предава БТА. Успехът изравни Австралия с лидера в група D САЩ по точки, докато Турция и Парагвай остават без актив след първия кръг.

Иранкунда откри резултата по впечатляващ начин – с характерния си спринт от дълбочина и мощен завършващ удар. След попадението 20-годишният футболист отпразнува гола край ъгловото флагче по емблематичния начин на легендата на австралийския футбол Тим Кейхил.

„Тими Кейхил е най-голямото ми вдъхновение, когато става въпрос за футбол, той и Лионел Меси. Тим Кейхил е най-великият австралиец според мен и просто си помислих, че ако вкарам, ще направя същото като него и трябва да го направя“, заяви Иранкунда след двубоя.

С това попадение той се превърна в най-младия голмайстор на Австралия в историята на световните първенства. Пътят му до голямата сцена е забележителен. Родителите му са от Бурунди, а самият той е роден в бежански лагер в Танзания, преди семейството да се установи в Аделаида. Именно там започва футболната му история, която го отвежда до професионалния футбол. През 2024 година германският гранд Байерн (Мюнхен) привлече талантливия нападател от Аделаида Юнайтед, а в момента той се състезава за английския Уотфорд.

Иранкунда впечатлява не само с головете си, но и със своята скорост. Максималната му измерена скорост на терена достига внушителните 37 километра в час, което го прави един от най-бързите футболисти на турнира.

Интересното е, че той не е единственият австралийски национал с подобна житейска история. Съотборниците му Ауар Мабил и Мохамед Туре също са родени в бежански лагери. Мабил е роден в Кения в семейство на южносудански родители, а Туре е роден в лагер в Гвинея, след като семейството му напуска Либерия.

Историите на тези футболисти са доказателство, че пътят от бежански лагер до световната сцена е възможен, когато талантът, трудът и постоянството вървят ръка за ръка.


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българите и българските ритни топковци

    1 0 Отговор
    всуе са родени в Бежанският Лагер и Индианска Резервация наречена Българска Индианска Резервация или накратко БИРа 🍺🫜, 😁

    18:19 14.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове