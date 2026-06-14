Ръководството на Ювентус подготвя сериозни промени в състава и управленската структура на клуба

Новият изпълнителен директор на Ювентус Джовани Карневали и старши треньорът Лучано Спалети (на снимката) са провели важна среща във Форте Деи Марми, на която са обсъдили бъдещето на клуба и изграждането на отбора за следващия сезон, пише “Sport Mediaset”. Разговорите не са били свързани единствено с трансферната политика. На дневен ред са били и промени в спортно-техническия и административния щаб, като основна цел е по-ясното разпределение на отговорностите след периода на управление на Дамиен Комоли. Очаква се все по-важна роля в клуба да получи Джорджо Киелини. Бившият капитан на Ювентус вече увеличи влиянието си зад кулисите и може да се превърне в един от най-близките сътрудници на Карневали.

Основната тема обаче остава селекцията. След пропуснатото участие в следващото издание на Шампионската лига клубът ще трябва да компенсира сериозни финансови загуби, което прави продажбата на някои от водещите футболисти напълно възможна.

Сред имената, които могат да донесат значителни приходи, се споменават Глейсон Бремер, Кефрен Тюрам и Андреа Камбиазо. Неясно остава и бъдещето на Джонатан Дейвид, който пристигна като свободен агент, но засега не успява да оправдае високите очаквания.

В същото време Ювентус е определил група от футболисти, около които иска да гради отбора. Сред тях са Кенан Йълдъз, Уестън Маккени, Мануел Локатели и Пиер Калюлю.

По отношение на новите попълнения клубът търси поне две големи имена с международен опит. Сред обсъжданите варианти са вратарят Емилиано „Дибу“ Мартинес и нападателят Александър Сьорлот. При евентуални продажби в защита и халфовата линия се очакват и допълнителни трансфери.

Ръководството има и друга цел – увеличаване на броя на италианските футболисти в състава, за да се върне по-силната идентичност на отбора, характерна за най-успешните периоди в историята на клуба. Особено любопитна остава ситуацията около Душан Влахович. След раздялата с Комоли отношенията между сръбския нападател и клуба изглеждат по-добри, а Спалети не крие желанието си да го задържи в отбора.

Ключовият въпрос обаче остава финансовият. Към момента двете страни все още са далеч от споразумение, а през следващите седмици ще стане ясно дали Влахович ще остане в Торино или ще потърси ново предизвикателство.