Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ланс се върна на върха в Лига 1 с впечатляваща победа

Ланс се върна на върха в Лига 1 с впечатляваща победа

21 Март, 2026 08:56 614 1

  • лига 1-
  • ланс-
  • псж-
  • анже

Ланс се стреми към първа титла във френското първенство от 1998 година насам

Ланс се върна на върха в Лига 1 с впечатляваща победа - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Флориан Товен вкара един гол и направи две асистенции, а Одсон Едуар се разписа два пъти за успеха на Ланс срещу гостуващия Анже с 5:1 в мач от 27-ия кръг на футболното първенство на Франция. така тимът изпревари Пари Сен Жермен и се завърна на върха в Лига 1, предаде БТА.

Ланс се стреми към първа титла от 1998 година насам, но предизвикателството му се провали през последните седмици със загуби от Лориен и Монако. Въпреки това, отборът ясно заяви намеренията си с убедителна победа над Анже, който е загубил пет от последните си шест мача от лигата.

Товен откри резултата в 13-ата минута с четвъртия си гол в шест срещи. След това той даде пас на Едуар, за да направи резултата 2:0. Мамаду Сангаре добави третия гол точно преди почивката. Едуар вкара за 4:0 три минути след началото на второто полувреме, след като получи перфектно подаване от Товен. Въпреки че Ланрой Машин върна едно попадение за Анже 14 минути по-късно, това не беше нищо повече от утеха. Матийо Удол възстанови преднината на Ланс с пети гол.

Резултатът даде на домакините две точки преднина пред ПСЖ, който има два мача по-малко. Анже е на 12-а позиция с 32, далеч от борбата за места в Европа, но доста над зоната на изпадащите.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 топсерсемин

    1 1 Отговор
    Вкарал гол,обаче с кой крак-левия или десния.С коя страна на обувката-с вътрешната или външната.Абе Вие нормални ли сте?Кой го интересува някакви си незнайни ритнитопковци които не знаят таблицата за умножение дори.Има си спортни рубрики,там пишете.Ние се чудим как да платим ток,вода и телефона.Скоро не сте писали за "новото гадже на Гришо".Май парите спряха,а?

    09:17 21.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове