Ланс се върна на върха в Лига 1 с впечатляваща победа

Флориан Товен вкара един гол и направи две асистенции, а Одсон Едуар се разписа два пъти за успеха на Ланс срещу гостуващия Анже с 5:1 в мач от 27-ия кръг на футболното първенство на Франция. така тимът изпревари Пари Сен Жермен и се завърна на върха в Лига 1, предаде БТА.

Ланс се стреми към първа титла от 1998 година насам, но предизвикателството му се провали през последните седмици със загуби от Лориен и Монако. Въпреки това, отборът ясно заяви намеренията си с убедителна победа над Анже, който е загубил пет от последните си шест мача от лигата.

Товен откри резултата в 13-ата минута с четвъртия си гол в шест срещи. След това той даде пас на Едуар, за да направи резултата 2:0. Мамаду Сангаре добави третия гол точно преди почивката. Едуар вкара за 4:0 три минути след началото на второто полувреме, след като получи перфектно подаване от Товен. Въпреки че Ланрой Машин върна едно попадение за Анже 14 минути по-късно, това не беше нищо повече от утеха. Матийо Удол възстанови преднината на Ланс с пети гол.

Резултатът даде на домакините две точки преднина пред ПСЖ, който има два мача по-малко. Анже е на 12-а позиция с 32, далеч от борбата за места в Европа, но доста над зоната на изпадащите.