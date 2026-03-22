Новини
Спорт »
Бг футбол »
Тодор Янчев: В пети клас ми казаха, че повече няма да играя футбол

22 Март, 2026 14:19 480 3

  • тодор янчев-
  • цска-
  • бфс

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Момче, ти повече футбол няма да играеш.“ Това казва лекар на Тодор Янчев, когато бъдещият капитан на ЦСКА е едва в пети клас. Историята разказа настоящият селекционер на младежкия национален отбор на България в подкаста на Българския футболен съюз, предаде БТА.

Бившият национал е поредният гост във формата, като говори откровено за пътя си от родния Казанлък до капитанската лента на ЦСКА и шампионските титли с „червените“. Още като дете Янчев е изправен пред сериозно изпитание, след като тежка контузия почти слага край на мечтата му да стане футболист.

„В пети клас получих контузия, след като в мач ми счупиха и двете кости на подбедрицата. По пътя към болницата докторът започна да реже корите и чорапа, за да освободи крака. В един момент тръгна да прави същото и с бутонките, но го спрях. За тези обувки бях плакал много по време на екскурзия в Чехия с родителите ми. Видях ги пред един магазин и седнах да плача, докато не ми ги купят. И изведнъж докторът иска да ги разреже . . . Свалих ги сам и ги запазих, а той ми каза: „Момче, ти повече футбол няма да играеш.“ Аз плача, имам силни болки, но до мен стоят бутонките. След няколко месеца се възстанових и дори започнах да играя футбол в училище с патерици. Любовта към футбола беше много голяма“, каза Янчев.

В разговора той разказва още как в един от първите си мачове за ЦСКА по неволя слага капитанската лента, а по-късно успява да я спечели за постоянно.

В близо 60-минутния разговор Янчев говори и за трансферите си в турския Трабзонспор и датския Рандерс, както и защо първоначално отказва първата оферта от „Българска армия“.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 имаджин

    0 1 Отговор
    В пети клас ми казаха,че ми предстои шести. После щял съм да имам седми,осми и т.н. Докато завърша средното си образование. После щял съм да хода в Търново,в гимназия. Гледах с широкоотворени очи и първо не повярвах. Чакаха ме много игри в училищния двор.

    14:24 22.03.2026

  • 2 Тодор

    0 1 Отговор
    Тошко, имай мяра.Помним твоята брилянтна техника : удар по тревата, от дузпа в тъч.

    14:30 22.03.2026

  • 3 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Оно и на баце така му хортуваха, ма он, глухара, вдева ли? И айде у "Бистришките тигри".

    14:32 22.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове