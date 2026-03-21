В Бразилия разкриха за колко са продали Перейра на ЦСКА

Президентът на Клуб де Регаташ - Марио Марокиним, разкри в интервю за радио CBN Месейо колко пари е спечелил клубът от продажбата на Лео Перейра в ЦСКА, предаде Gong.bg, цитирайки БГНЕС.

Крилото пристигна в България през изминалия зимен трансферен прозорец и е сред най-налаганите нови попълнения. Перейра имаше споразумение с клуба си до края на 2026 г., така че се стигна до плащането на трансферна сума за осъществяването на сделката.

Смяташе се, че тя е от порядъка на 800 000 евро, но всъщност бразилците са спечелили много по-малко от продажбата на Перейра.

Крилото е бил продаден за 2 000 000 бразилски реала, съобщава Марокиним. Това са около 330 000 евро.