В Бразилия разкриха за колко са продали Перейра на ЦСКА

21 Март, 2026 10:30 893 1

Смяташе се, че сумата е от порядъка на 800 000 евро, но всъщност бразилците са спечелили много по-малко от продажбата

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Клуб де Регаташ - Марио Марокиним, разкри в интервю за радио CBN Месейо колко пари е спечелил клубът от продажбата на Лео Перейра в ЦСКА, предаде Gong.bg, цитирайки БГНЕС.

Крилото пристигна в България през изминалия зимен трансферен прозорец и е сред най-налаганите нови попълнения. Перейра имаше споразумение с клуба си до края на 2026 г., така че се стигна до плащането на трансферна сума за осъществяването на сделката.

Смяташе се, че тя е от порядъка на 800 000 евро, но всъщност бразилците са спечелили много по-малко от продажбата на Перейра.

Крилото е бил продаден за 2 000 000 бразилски реала, съобщава Марокиним. Това са около 330 000 евро.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 червена счетоводотелка

    4 0 Отговор
    тоя от Бразилия немогат да смятат
    техние 330к са за нас 880к

    10:43 21.03.2026

