Футболист на Левски след равенството с ЦСКА: Много боли

18 Април, 2026 09:14 1 053 0

Имахме желание да спечелим и да зарадваме феновете, но допуснахме гол в края - това не трябва да се случва, заяви Евертон Бала

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Евертон Бала продължава да е един от най-ярките футболисти на Левски през сезона. С головете, асистенциите и все по-осезаемото си влияние върху играта на „сините“, бразилецът се утвърждава като ключова фигура в състава. Самият той обаче посочва една дума като основа на добрата си форма – увереност. Иначе една от основните причини за израстването му е и промяната в ролята му на терена. Вместо да бъде фиксиран на една позиция, както в Бразилия, където основно е играл като ляво крило, в Левски той е използван в далеч по-разнообразен план, предаде Sportal.bg.

„Играя като плеймейкър, "фалшива деветка", крило, дори нападател. Това ме прави по-уверен, защото знам, че мога да се адаптирам. В съвременния футбол не можеш да разчиташ само на една позиция“, обяснява бразилецът.

Въпреки тази гъвкавост, той не крие къде се чувства най-силен – по левия фланг. Именно там, според него, може да използва най-добре динамиката си и да създава ситуации за гол. Работата с треньора Хулио Веласкес също има сериозно влияние върху развитието му, особено в разбирането на играта и движението в полупространствата.

Това, което най-силно го впечатлява в Левски, е емоцията около клуба и подкрепата на феновете, дори в гостуванията.

„Страстта. Това е, което отличава Левски. Където и да играем, феновете са с нас. Това е нещо специално и те кара да даваш още повече.“

Именно заради тази връзка с привържениците, изпуснатата победа в дербито с ЦСКА оставя горчив вкус.

„Много боли. Чувството беше като след загуба. Имахме желание да спечелим и да зарадваме феновете, но допуснахме гол в края. Това не трябва да се случва“, признава той.

Въпреки добрата позиция на Левски в класирането, Бала отказва все още да говори за титла.

„Не правим сметки. Във футбола всичко се променя бързо. Излизаме във всеки мач за победа – това е най-важното“, каза той.


Свързани новини


