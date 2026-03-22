Барселона взе трудна, но безценна победа в Ла Лига

22 Март, 2026 17:45 1 270 0

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Барселона постигна минимален успех срещу Райо Валекано с 1:0 в мач от 29-ия кръг на испанската Ла Лига. Победното попадение за тима на Ханзи Флик отбеляза защитникът Роналд Араухо след удар с глава след корнер на Жоао Кансело, предаде БТА.

Преди това попадение Рафиня от каталунците направи пропуск, а нарушение срещу Ламин Ямал в наказателното поле не бе отсъдено като дузпа.

В 36-ата минута и Райо Валекано поиска дузпа за нарушение срещу Андрей Рациу, такава не беше отсъдена.

През втората част гостите бяха по-агресивни в търсене на изравняване, като близо до такова бе Алваро Гарсия, чийто удар бе спасен от новия испанския национал Жоан Гарсия, а след това пропуска за столичния тим направи и Унай Лопес.

В последните десет минути отново вратарят на Барса Жоан Гарсия имаше решаващи намеси, като спаси шут на Хорхе Де Фрутос, а Пача стреля над напречната греда.

Така Барселона има седем точки преднина пред Реал Мадрид, който играе тази вечер дерби срещу Атлетико Мадрид. Райо Валекано е на 14-а позиция с 32 точки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

