Зрелище в Мадрид: Реал спечели дербито срещу Атлетико

Реал Мадрид победи Атлетико Мадрид с 3:2 в зрелищното дерби „Мадриленьо“. Това позволи на „кралете“ да съберат 69 точки и да се доближат на 4 от лидера Барселона. Тимът на Диего Симеоне пък е четвърти с 57 пункта, предаде Gong.bg.

След 13 минути Феде Валверде удари гредата след удар с десния крак. В ответната атака Гризман намери Маркос Йоренте, чийто удар бе отразен от Андрий Лунин. Гостите искаха и дузпа за нарушение на Даниел Карвахал срещу Йоренте, но реферът прецени, че няма нарушение.

В 34-ата минута Атлетико Мадрид поведе! Адемола Луукман намери Руджери отляво, той подаде за Джулиано Симеоне, който технично заложи топката на Адемола Луукман и нигериецът не сбърка отблизо. В 54-ата минута Реал Мадрид получи дузпа! Браим Диас нахлу в наказателното поле, където е фаулиран от Давид Ханчко. Зад топката застана Винисиус Жуниор, който не сгреши, пращайки вратаря в другия ъгъл – 1:1.

След едва 180 секунди Реал Мадрид стигна до пълен обрат. Голяма грешка на Руджери и Хименес позволи на Феде Валверде да овладее и с външен фалц да отбележи – 2:1 за Реал Мадрид. Атлетико обаче не се предаде, а уникален гол вкара Науел Молина! Той изстреля истински снаряд към вратата на Андрий Лунин, който нямаше как да се намеси. В 72-ата минута Реал Мадрид отново поведе! Резервата Трент Александър-Арнолд проби добре отдясно и обърна фланга, подавайки към Винисиус. С елегантен удар с десния крак бразилецът отново даде преднина на своя тим.

Много странен червен картон получи Феде Валверде в 77-ата минута. Капитанът на Реал Мадрид влезе малко по-грубо в краката на Алекс Баена, заради което бе изгонен. Както е известно, двамата си имат закачка от 2 години, когато Баена все още беше част от Виляреал. До края на срещата „дюшекчиите“ натиснаха, но не успяха да стигнат до попадение и трите точки отидоха в актива на тима на Алваро Арбелоа.