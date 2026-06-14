Фернандо Алонсо: Имаме най-слабата кола и най-лошия двигател

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо отправи остри критики към представянето на Астън Мартин след разочароващото начало на сезона. Испанецът призна, че вече е уморен да обяснява проблемите на отбора, предава БТА. 44-годишният ветеран ще стартира Гран При на Барселона от последната позиция на стартовата решетка, след като за първи път в последните 42 квалификации остана зад своя съотборник Ланс Строл. Канадецът завърши квалификацията на 21-о място, докато Алонсо остана последен.

„Знаем, че имаме най-лошата кола и най-лошия двигател. Повтаряме едни и същи неща след всяко състезание и това вече е изморително. Последни сме и не се страхуваме да го признаем. Имаме най-слабия двигател, сериозни проблеми с използването на енергията, трудности със скоростната кутия и недостатъци в аеродинамиката. Очакваме втората половина на сезона и се надяваме да направим крачка напред с новия автомобил“, заяви Алонсо, цитиран от агенция Ройтерс.

Тимът на Астън Мартин започна ново техническо партньорство с Хонда през настоящия сезон, като паралелно разработва собствена скоростна кутия. Водеща роля в създаването на новия болид има легендарният конструктор Ейдриън Нюи, който се присъедини към отбора след дългогодишния си престой в Ред Бул.

Бъдещето на испанеца остава неясно, а надпреварата в Барселона може да се окаже последната му на традиционното трасе „Каталуня“, което отпада от календара до 2028 година. От следващите сезони домакин на Гран При на Испания ще бъде новата градска писта „Мадридринг“ в Мадрид.

След първите шест старта за сезона Фернандо Алонсо заема едва 18-ото място в генералното класиране при пилотите с една единствена точка, спечелена по време на Гран При на Монако през миналия уикенд. Предава БТА.