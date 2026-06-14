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Шарл Льоклер с трета катастрофа за 8 дни

Шарл Льоклер с трета катастрофа за 8 дни

14 Юни, 2026 15:57 981 3

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Първото място на стартовата решетка беше спечелено от Джордж Ръсел с Мерцедес

Шарл Льоклер с трета катастрофа за 8 дни - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Шарл Льоклер призна, че изпитва срам след поредния си тежък инцидент, след като катастрофира по време на квалификацията за Гран при на Барселона във Формула 1. Пилотът на Ферари записа трета катастрофа в рамките на едва осем дни и сам призна, че преживява един от най-трудните периоди в кариерата си, предава БТА.

28-годишният монегаск се удари в предпазните бариери още в началото на финалната част на квалификацията на пистата „Каталуния“, с което окончателно загуби шансовете си да се бори за полпозишън. Вместо това Льоклер ще стартира едва от десетата позиция, докато първото място на стартовата решетка беше спечелено от Джордж Ръсел с Мерцедес.

След проблемите в домашното си състезание в Монако, където посочи неизправност в спирачната система като причина за катастрофата си, Льоклер пристигна в Испания с нов комплект спирачни дискове, идентични с използваните от съотборника му Люис Хамилтън.

Този път обаче пилотът на Ферари не потърси оправдания в техниката и пое цялата отговорност за случилото се.

„Чувствам се много засрамен след последните три уикенда, които бяха особено трудни за мен. Този уикенд всичко изглеждаше наред и се чувствах комфортно в колата. Именно в такива моменти трябва да постигам добри резултати, а вместо това допуснах грешка. Наистина се срамувам“, заяви Льоклер, цитиран от ДПА. След шест старта през сезона пилотът на Ферари заема четвъртото място в генералното класиране при пилотите със 75 точки. Той изостава с 15 точки от съотборника си Люис Хамилтън, който е втори, както и с 81 точки от лидера в шампионата Кими Антонели от Мерцедес.

Седмият кръг от сезона във Формула 1 – Гран при на Барселона, ще се проведе днес от 16:00 часа българско време.


Испания
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  • 1 Гост

    1 1 Отговор
    Жабарчета още откакто дойде във Ф1 имаше самочувствие все едно е бъдещия седемкратен шампион.

    16:50 14.06.2026

  • 2 Сейфтикар

    0 0 Отговор
    Ще му отнемат половината контролни точки и ще му вдигнат гражданската.

    Коментиран от #3

    17:04 14.06.2026

  • 3 Милиционер

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сейфтикар":

    Веднага полеви тест за наркотици ако положителен да му се отнеме болида в в полза българия.

    17:39 14.06.2026

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