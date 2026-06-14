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Хаос в Ню Йорк след титлата на Никс: запалиха автобус с фенове от Мондиал 2026

Хаос в Ню Йорк след титлата на Никс: запалиха автобус с фенове от Мондиал 2026

14 Юни, 2026 16:23 1 181 5

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  • стрелба

Има и прострелян тийнейджър

Хаос в Ню Йорк след титлата на Никс: запалиха автобус с фенове от Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Празненствата след историческата титла на Ню Йорк Никс в НБА прераснаха в сериозни безредици в центъра на Манхатън. Автобус, превозващ привърженици на Световното първенство по футбол 2026, беше подпален, а 17-годишен младеж пострада от огнестрелна рана, предава БТА. След триумфа на Никс, донесъл първа шампионска титла на клуба от 53 години насам, хиляди фенове изпълниха улиците на Ню Йорк. Напрежението ескалира около конвой от близо 15 автобуса на „Таймс Скуеър“, превозващи запалянковци на Бразилия и Мароко, които се прибирали след двубоя между двата национални отбора от Мондиал 2026.

По данни на Ройтерс част от събралите се младежи са се качвали по покривите на автобусите, прониквали са в превозните средства и дори са заемали местата на шофьорите. Един от жълтите училищни автобуси е бил подпален, като към момента няма информация за пострадали при инцидента.

По време на празненствата са били използвани фойерверки, димки и пиротехнически средства, а феновете скандирали „Никс в пет!“, препратка към спечелената финална серия с 4:1 победи.

Около 2:00 часа след полунощ местно време 17-годишно момче е било простреляно в крака. Представител на правоохранителните органи е потвърдил пред Ройтерс, че във връзка със случая са задържани трима заподозрени.

„Те празнуват радостта си малко по-грубо, но това е положението. Подобни неща се случват навсякъде по света, когато даден отбор спечели титла“, коментира 49-годишният Юсеф Сабр – канадец от марокански произход, който е пътувал в един от автобусите и е успял да го напусне преди той да бъде обграден от тълпата баскетболни фенове. По думите му, ситуацията е излязла извън контрол за броени минути.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    А ТРЪМПИ КЪДЕ БЕШЕ?

    Коментиран от #3

    16:27 14.06.2026

  • 2 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Хляб и зрелища,а Тръмп и зет му правят стотици милиони на борсат през уикенда.

    16:31 14.06.2026

  • 3 ТИКВАТА

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    за мен що не питате
    как я карам без охрана в зайчарника

    търся доброволци от статадата ми да ме пазят

    16:31 14.06.2026

  • 4 Наблюдател

    5 0 Отговор
    Черните се веселят така. Не видях да са разбивали магазини за маратонки и фанелки, но обикновено и това правят от радост. Също и когато протестират.

    17:22 14.06.2026

  • 5 Така

    2 0 Отговор
    се празнува, вадиш желязото и гърмиш по други празнуващи. Очаквайте скоро и по нашите географски ширини,много бързо черпим опит от нашите партньори.

    17:42 14.06.2026

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