Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал на Световното първенство

Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша), предаде БТА.

Българинът преодоля 8.31 метра и завоюва първи медал за България от световен шампионат от 2012 година насам.

Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов започна отлично с 8.22 метра в първия си опит, а във втория направи най-доброто си постижение в състезанието, регистрирайки 8.31 метра, с което поведе във временното класиране. Последваха два по-слаби опита от 8.30 метра и 8.14, след което направи два фаула в последните си два скока.

Златото в дисциплината спечели португалецът Жерсон Балде, който записа 8.46 метра в последния си опит - най-добър резултат в света за сезона.

Втори остана един от фаворитите Матия Фурлани от Италия с 8.39 метра.