Украинец завоюва световната титла в скока на височина

Украинец завоюва световната титла в скока на височина

21 Март, 2026 18:13 681 7

Дорошчук преодоля височина от 230 см на първенството в Полша

Украинец завоюва световната титла в скока на височина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинецът Олех Дорошчук стана световен шампион в скока на височина на първенството в зала, което се провежда в полския град Торун. Европейският шампион на открито бе единственият, който стигна без грешка и преодоля височината от 230 см, предаде БТА.

Защитаващият титлата си Санхьок Ву от Република Корея успя да преодолее 226 см, което му бе достатъчно за бронзов медал. Той го сподели с Реймънд Ричардс от Ямайка, който преодоля същата височина. Ричърдс бе трети и на предишното световно първенство в зала, но тогава преодоля 228 см.

Изненадата дойде от мексиканеца Ерик Портийо, който от трети опит скочи 230 см, с което спечели среброто в дисциплината. Това е и първи медал за Мексико в скока на височина на голямо събитие.

Тимът на Белгия спечели провеждащата се за първи път смесена щафета 4x400 метра с постижение от 3:15.60, което е най-доброто постижение в зала за всички времена. Успеха за Белгия донесоха Мирт ван дер Шоот, Сара Райфенрат, Джонатан Сакоор и Илана Хансенс.

Сребърния медал спечели тимът на Испания, който даде време от 3:19.96 минути. Това стана след дисквалификацията на отбора на Ямайка за неправилно предадена щафета.

Полша спечели бронз след дисквалификацията на Ямайка, като това е първи медал за страната с щафетно бягане. Тимът даде време 3:17.44 минути. "Щеше да бъде по-добре да спечелим медала още на трасето, но явно е имало нарушение, което е заслужавало дисквалификация. Този медал е сбъдната мечта. Това беше първо голямо първенство за мен и беше невероятен опит да бягам заедно с Кайетан, Аниа и Юстина", коментира младият поляк Марчин Каролевски.


Полша
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    8 2 Отговор
    И КВО???
    И НА ПЛОВДИВСКА И ВАРНЕНСКА ОБЩИНИ ЛИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЕЯТ УКРАИНСКИТЕ ЗНАМЕНА (КАКТО СЕ СЛУЧВА СЪС СТОЛИЧНА ОБЩИНА)?!

    АЙДЕ ВЕЧЕ ФАШАГИТЕ ДА ГИ МАХНЕМ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ!!!

    18:16 21.03.2026

  • 2 Хаген Дас

    4 3 Отговор
    Тези се научиха да скачат! Всеки ден като ги подгонят прескачат дувари! Украинка отне рекорда на Стефка!

    Коментиран от #5

    18:19 21.03.2026

  • 3 Ангел Стоянов

    4 1 Отговор
    На какво дрога беше, то на тях всичко им е позволено...

    18:41 21.03.2026

  • 4 Тов. Членин

    0 2 Отговор
    Аааааа Ета невазможна ..

    18:50 21.03.2026

  • 5 мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаген Дас":

    Никога не се знае , какво ще ти потрябва ..

    18:52 21.03.2026

  • 6 Българин

    0 0 Отговор
    Най-добрите атлети!!! Назобани на макс!!!

    19:01 21.03.2026

  • 7 русофайл

    0 0 Отговор
    Не може да бъде,не е мъж-жена е,а и летвата била на 2м,но написали 2.3. И Путин така мисли ,също и картофeлния фюpeр,кимченФуй и ,, Тръмп . Хахаха

    19:05 21.03.2026

