Украинец завоюва световната титла в скока на височина

Украинецът Олех Дорошчук стана световен шампион в скока на височина на първенството в зала, което се провежда в полския град Торун. Европейският шампион на открито бе единственият, който стигна без грешка и преодоля височината от 230 см, предаде БТА.

Защитаващият титлата си Санхьок Ву от Република Корея успя да преодолее 226 см, което му бе достатъчно за бронзов медал. Той го сподели с Реймънд Ричардс от Ямайка, който преодоля същата височина. Ричърдс бе трети и на предишното световно първенство в зала, но тогава преодоля 228 см.

Изненадата дойде от мексиканеца Ерик Портийо, който от трети опит скочи 230 см, с което спечели среброто в дисциплината. Това е и първи медал за Мексико в скока на височина на голямо събитие.

Тимът на Белгия спечели провеждащата се за първи път смесена щафета 4x400 метра с постижение от 3:15.60, което е най-доброто постижение в зала за всички времена. Успеха за Белгия донесоха Мирт ван дер Шоот, Сара Райфенрат, Джонатан Сакоор и Илана Хансенс.

Сребърния медал спечели тимът на Испания, който даде време от 3:19.96 минути. Това стана след дисквалификацията на отбора на Ямайка за неправилно предадена щафета.

Полша спечели бронз след дисквалификацията на Ямайка, като това е първи медал за страната с щафетно бягане. Тимът даде време 3:17.44 минути. "Щеше да бъде по-добре да спечелим медала още на трасето, но явно е имало нарушение, което е заслужавало дисквалификация. Този медал е сбъдната мечта. Това беше първо голямо първенство за мен и беше невероятен опит да бягам заедно с Кайетан, Аниа и Юстина", коментира младият поляк Марчин Каролевски.