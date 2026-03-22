Швейцарец постави нов световен рекорд в седмобоя

22 Март, 2026 15:09 534 2

Снимка: БГНЕС/ EPA
Швейцарецът Симон Ехамер подобри световния рекорд в седмобоя на американеца Аштън Ийтън от 2012-а година на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша), предаде БТА.

Ехамер показа, че е в отлична форма още в първите дисциплини като бяга 6.69 секунди на 60 метра и записа 8.15 метра на скок дължина. В следващите две дисциплини той има 14.87 на гюле и 2.02 на скок височина. Във втория ден швейцарецът постави световен рекорд на 60 метра с препятствия в рамките на седмобоя със 7.52, а след това оглави класирането и на овчарския скок с 5.30. Така преди последната дисциплина 1000 метра Ехамер вече имаше реални шансове и с 2:41.04 минути събра 6670 точки.

Старият световен рекорд също бе постигнат на Световно първенство в зала в Истанбул през 2012-а от Ийтън с 6645 точки.

Вицешампион стана Хелт Балдуин (САЩ) с 6337 точки, а трети е неговият сънародник айл Гарланд с 6245 точки.

Ехамер получи и 50 000 долара бонус от Световната атлетика за рекорда към премията от 40 000 долара за първото място.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зрител

    1 0 Отговор
    Вчера едно българско момиче на 12 г. стана европейски шампион по джуджицу в Гърция.

    15:16 22.03.2026

  • 2 Това ми звучи като

    0 0 Отговор
    прескочил себе си, хи, хихи…

    16:04 22.03.2026

