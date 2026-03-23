Европейски шампион се окичи с мартеница (СНИМКИ)

23 Март, 2026 07:46 503 0

Снимки: Кирил Евтимов
Европейският шампион Леонардо Бонучи почете българския обичай по закичване с мартеници. Това стана благодарение на финансиста Кирил Евтимов, който се засече с италианеца на мача реванш от 1/8-финалите на Шампионската лига между Тотнъм и Атлетико в Лондон. Мадричани загубиха с 2:3 гостуването си на „шпорите“, но се класираха за следващата фаза благодарение на разгромния си успех с 4:0 в първата среща.

Нашенецът е използвал случая, за да подари мартеница на легендарния бранител на Ювентус и „скуадра адзура“. „Леонардо се зарадва на мартеницата, аз му пожелаха да му донесе късмет в предстоящите баражи на Италия за класиране на световното първенство“, споделя Евтимов.

Бонучи е в щаба на селекционера на „скуадрата“ Дженаро Гатузо, като на отбора първо предстои мач срещу Северна Ирландия, а при победа ще играе решителен двубой с победителя от Уелс и Босна и Херцеговина.

Евтимов се видя и с друг легендарен футболист, също присъствал на „Тотнъм Стейдиъм“. Става въпрос за игралия в Ливърпул и Тотнъм Рони Розентал. Израелската футболна икона е добре познат у нас. Той имаше огромна заслуга за победата на Израел над Франция с 3:2 в Париж през октомври 1993 г., мач който даде шанс на нашите да играят за визите за Америка месец по-късно.

Розентал изпрати специални поздрави на своя приятел Емил Велев-Кокала и Красимир Балъков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

