Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Възпят от Queen герой с жест към Даниел Боримиров (СНИМКИ)

15 Април, 2026 16:25 450 1

Холивудската звезда Сам Джоунс оказа голяма чест на изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров. 71-годишният актьор подписа фланелка на „сините“ с №7 и името на Боримиров на гърба пред погледа на българския финансист Кирил Евтимов.

Двамата се видяха на един от фестивалите, даващи шанс на почитателите на киното да се срещнат с екранни звезди. Сам Джоунс е популярен сред феновете на фантастичните филми в България с изиграването на главната роля във филма „Флаш Гордън“ от 1980 г.

Основната тематична песен към продукцията - „Flash's Theme“, е на легендарната британска група „Куин“, а кадри от филма са използвани във видеоклипа. „Хайдеее! Давай напред“, възкликна Сам Джоунс, когато разбра, че Боримиров е футболна легенда.

Актьорът също има опит в спорта. В младежките си години той е състезател по американски футбол. Джоунс е един от популярните екшън герои на 80-те и 90-те години.

В последните години ще се запомни с участието си в двете части на филма „Приятелю, Тед“, където партнира на холивудската знаменитост Марк Уолбърг.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сатана Z

    0 1 Отговор
    В първия момент си помислих ,че става въпрос за Дънкан Маклауд ,а ФЛ Лесни 1914 има само една легенда: Бисер Иванов ,чиито автогол съдията отмени заради ....засада

    16:35 15.04.2026