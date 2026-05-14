Легендарният Петер Шмайхел: С Ивайло Йорданов имаме незабравими преживявания (СНИМКИ)

14 Май, 2026 16:05 1 047 3

Снимки: Кирил Евтимов
Анатоли Стайков

Европейският шампион с Дания за 1992 г. Петер Шмайхел изпрати специални поздрави на легендата на българския футбол Ивайло Йорданов.

Бившият вратар на Манчестър Юнайтед направи това по време на срещата си с финансиста Кирил Евтимов на мача между Уест Хям и Арсенал, завършил с победа за „топчиите“ с 1:0.

„Искам чрез теб да поздравя моя добър български приятел Ивайло Йорданов. С него имаме незабравими преживявания и прекрасни спомени от съвместния си престой в Спортинг Лисабон“, заяви Шмайхел пред Евтимов.

Бургазлията пък връчи на легендарния датчанин брандирана чантичка с български сувенири. На трибуните на стадиона Кирил Евтимов успя да се види и с други бивши футболисти на „червените дяволи“.

Сред тях бяха свирепият холандец Яп Стам, бившият английски национал Оуен Харгрийвс и вицешампионът от Евро'96 Карел Поборски.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    На този му викам спортния Киро ловец на афтографи. И оня така се усмихваше и забелва зъбите.

    16:11 14.05.2026

  • 2 Умен

    3 0 Отговор
    Абе всичко ще си кажете вие....Какви са тия приживявания?Романтични ли,

    16:18 14.05.2026

  • 3 1234

    0 0 Отговор
    Ивайло Йорданов е роден в град Самоков. На снимките не е той. що за глупости сте публикували.

    17:36 14.05.2026

