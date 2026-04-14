Мениджърът на Уест Хем припомни фамозен гол на Краси Балъков (СНИМКИ)

Мениджърът на Уест Хем Нуно Ешпирито Санто не скри възхищението си от легендите на българския футбол Красимир Балъков и Емил Костадинов. Той има личен опит срещу двамата герои от САЩ'94, тъй като се е изправял срещу тях в португалското първенство през 90-те години на миналия век.

52-годишният специалист си спомни времената на своята футболна кариера в разговор с Кирил Евтимов след победата на „чуковете“ с 4:0 над Уулвърхемптън. Българският финансист беше сред гостите на „Лондон Стейдиъм“ и това му даде шанс да се види с португалеца.

„Специални поздрави на Красимир Балъков, който наскоро стана на 60 години. Той беше голяма звезда на Спортинг Лисабон, когато бях вратар на Витория Гимараеш. Няма да забравя как в един мач ми вкара гол с пета. Страхотен футболист. Пожелавам му здраве и дълги години живот“, разказа мениджърът на Уест Хем.

„Знаеш ли, че отлично си спомням и Емил Костадинов. Едно от големите имена в един много силен състав на Порто през 90-те години. Винаги бях притеснен, когато трябваше да играем срещу неговия отбор. Двамата с Балъков бяха невероятни футболисти и заслужено са легенди в България“, допълни Нуно Ешпирито Санто.

След победата на „чуковете“ Кирил Евтимов успя да проведе и кратък разговор с португалския национал Матеуш Фернандеш.

Пред бургазлията 21-годишният халф на Уест Хем изрази увереност, че със сигурност ще бъде част от представителния тим на страната си за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото.