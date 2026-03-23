Арбелоа след 3:2 над "дюшекчиите": Свършихме това, което трябваше - показахме манталитета на Реал Мадрид

Старши треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа беше много щастлив след победата с 3:2 над Атлетико Мадрид, която съхрани шансовете на отбора в битката за титлата в Ла Лига, предаде sportal.bg.

„Доволен съм, свършихме това, което трябваше – спечелихме мача. Направихме още една крачка напред и продължаваме борбата“, заяви Арбелоа.

„Отборът е в добра форма. Мачът изобщо не беше лесен, съперникът ни създаде сериозни трудности. Наложи се да покажем много силен характер. Те отново изравниха резултата и ние трябваше пак да натиснем – точно това ми хареса най-много, манталитетът на този отбор", подчерта бившият защитник.

„Трудно е да се разбере решението за червения картон на Валверде. Благодарен съм, че съдията дойде до тъчлинията и ми обясни. Понякога в динамиката на играта нещата изглеждат по един начин, а когато ги прегледаш отново, мнението ти може да се промени. Но това бяха 15 минути на истински отборен дух и взаимопомощ. Защитавахме се на предела на възможностите си и в крайна сметка всичко завърши добре", сподели Арбелоа.

„Беше вълнуващо. Винаги казвам, че атмосферата на дербито е най-специалната в лигата. Имах възможността да го изживея вече и като треньор. Освен това, след няколко години без победа тук, на нашия терен, беше важно да го направим днес", изтъкна наставникът на "белите".

"Радвам се за момчетата – те го заслужиха с труда си. Сега отиваме в паузата за националните отбори в добро настроение и със спокойствие“, добави Арбелоа.

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне отказа да търси вината за поражението в съдийството. Аржентинският специалист предпочете да се фокусира върху представянето на своя отбор.



„Не мисля, че загубихме заради съдийството. Имахме възможности да създадем добри положения, но не се възползвахме от тях. Заслужавахме поне малко повече", коментира Симеоне.



„Адемола Луукман продължава да напредва, работи много добре, дава ни различни качества. Ние му помагаме да израства в защита, защото той върши тази работа и е момче с огромно сърце и желание да се учи. Надявам се да продължи да ни носи важни резултати, както го направи днес", каза Чоло по адрес на нигерийския нападател.



„Дали съдията имаше различни критерии? Не мисля, че това повлия на мача. Можехме да направим много повече – да се защитаваме по-добре при техните голове и да бъдем по-ефективни в атака. Имаме сериозни съперници и ако им позволиш нещо, те със сигурност ще те накажат", отбеляза Симеоне.



„Трябваше да контролираме мача по-добре, да изграждаме атаките си по различен начин. Не успяхме да го направим в ключовия момент. Вече за четвърти път казвам как виждам причините за случилото се в този мач“, завърши Симеоне.



Атлетико е на 4-то място в класирането, на точка зад третия Виляреал.

