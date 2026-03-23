Убедителният лидер Левски се похвали със седем национали

Седем футболисти на Левски получиха повиквателни за срещите на националните отбори в края на месец март 2026 г. Това написаха "сините", цитирани от Топспорт.



Ето го съобщението от клуба:



"Кристиан Димитров е извикан в състава на България за международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Джакарта (Индонезия), но проблеми с адуктора ще му попречат да вземе участие в предстоящите два мача от турнира.



Полузащитникът Асен Митков е повикан в младежкия национален отбор за квалификационните срещи за Европейско първенство - гостуване на Гибралтар на 27 март и домакинство срещу Азербайджан на 31 март в Пловдив.



Защитникът Оливер Камдем получи повиквателна за представителния тим на Камерун за международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Австралия, където ще се изправи срещу Австралия (27 март в Сидни) и Китай (31 март в Мелбърн).



Защитникът Никола Серафимов e повикан в националния отбор на Северна Македония за плейофите в Световните квалификации в Зона Европа срещу Дания на 26 март в Копенхаген и при успех - срещу победителя от двубоя Чехия - Република Ирландия на 31 март в Дъблин или Прага.



Нападателят Карл Фабиен получи повиквателна за националния отбор на Мартиника за международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Сантяго де лос Кабайерос (Доминиканска република) и двубоите срещу Куба (26 март) и Ел Салвадор (29 март). Заради травма нападателят отпадна от групата на националния отбор на Мартиника.



Вратарят Огнян Владимиров и нападателят Иво Мотев получиха повиквателни за националния отбор на България до 19 години за европейските квалификации в Хърватия и мачовете с Англия (25 март), Хърватия (28 март) и Испания (31 март)".

Капитанът на Левски Георги Костадинов пропусна домакинството на Черно море заради мускулна травма.



Очакванията са обаче, че той ще е напълно готов да започне като титуляр за следващия сблъсък с Добруджа.



Така че той е най-вероятният заместник на Бурас за гостуването в Добрич.



Алжирецът се представи добре в събота вечер на "Герена" при победата над "моряците". Именно той бе фаулиран за дузпа.



"Беше много труден двубой. Много важни три точки за нашия отбор. Благодаря на треньора, на целия щаб и на всички свои съотборници за доверието. Трябва да продължаваме по същия начин и да печелим всички мачове до края. Треньорът ни даде напътствия на полувремето и трябваше да продължим да атакуваме. Щастливи сме от победата. Всичко се случва много естествено за мен в Левски. Момчетата ми помагат. Имаме много добра комуникация, силна връзка и затова е по-лесно за мен. Да, ако господ е казал, ще станем шампиони", каза Бурас.