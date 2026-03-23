Йокич с нов "трипъл-дабъл" при успех на Денвър в НБА

23 Март, 2026 13:12 458 1

Сръбската мегазвезда завърши мача с Портланд с 22 точки, 14 борби и 14 асистенции

Снимка: YouTube
Сръбската мегазвезда Никола Йокич записа нов "трипъл-дабъл" при успеха на неговия Денвър Нъгетс със 128:112 точки при домакинството си на Портланд Трейл Блейзърс.

Двубоят бе от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (NBA), игран през изминалата нощ.

Балканецът финишира с 22 точки, 14 борби и 14 асистенции. Джамал Мъри също добави 22 пункта за успеха.

За гостите израелецът Дени Авдия приключи с "дабъл-дабъл" от 23 точки и 14 асистенции.

С успеха Денвър събра 44 победи и 28 загуби и се намира на 5-а позиция в Западната конференция. Портланд са 9-и с баланс 35-37.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

    нищо не разбрах

    13:16 23.03.2026

