Йокич с нов "трипъл-дабъл" при успех на Денвър в НБА

Сръбската мегазвезда Никола Йокич записа нов "трипъл-дабъл" при успеха на неговия Денвър Нъгетс със 128:112 точки при домакинството си на Портланд Трейл Блейзърс.
Двубоят бе от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (NBA), игран през изминалата нощ.
Балканецът финишира с 22 точки, 14 борби и 14 асистенции. Джамал Мъри също добави 22 пункта за успеха.
За гостите израелецът Дени Авдия приключи с "дабъл-дабъл" от 23 точки и 14 асистенции.
С успеха Денвър събра 44 победи и 28 загуби и се намира на 5-а позиция в Западната конференция. Портланд са 9-и с баланс 35-37.
13:16 23.03.2026