Гуардиола за триумфа срещу Арсенал: Специален момент след две тежки седмици

Гуардиола за триумфа срещу Арсенал: Специален момент след две тежки седмици

23 Март, 2026 14:57 470 0

Пета Купа на лигата за 10 години – не е зле, "изчисли" мениджърът на Манчестър Сити

Гуардиола за триумфа срещу Арсенал: Специален момент след две тежки седмици - 1
Хосеп Гуардиола, мениджърът на Манчестър Сити, беше много доволен от спечеления трофей в турнира "Карабао Къп".

"Гражданите" надиграха на финала Арсенал.

"Какво да кажа? Важно е да спечелиш трофей. Това е специален момент, защото последните две седмици бяха тежки. В първите 15 минути те ни задушаваха, не можехме да си поемем дъх. След това спечелихме няколко единоборства и започнахме да играем. Много съм щастлив, защото Микел Артета е изградил практически непобедим отбор“, заяви Гуардиола.

"Пета Купа на лигата за 10 години – не е зле. Всеки следващ път спечелването на трофей изглежда по-трудно от предишния. Наистина е сложно по много причини“, добави той.

"Когато започнеш да побеждаваш с млад отбор, можеш да продължиш в същия дух. Трябва да познавам играчите. Трябва да знам как се държат в определени моменти. В съвременния футбол всеки съперник е конкурентоспособен. Мисля, че се учим за бъдещето и се надявам следващия сезон да се представим по-добре. Все още не сме отбор като Арсенал или като нас самите в миналото. Но винаги сме намирали начини да печелим трофеи", изтъкна Пеп.

"Честно казано, бих искал да водим с 9 точки в Премиър лийг. Всичко е в ръцете на Арсенал. Нуждаем се от време, от добра почивка. Изтощен съм, след това ще гледаме стъпка по стъпка“, каза още Гуардиола.


