Канада се готви за своето откриване на Мондиала тази вечер

Канада приема Босна и Херцеговина в Торонто, в първия мач от група "Б“ на Световното първенство по футбол.

Двубоят е тази вечер от 22:00 часа българско време

Преди мача ще се проведе и церемония по откриване на Световното първенство на канадска територия.

В шоуто ще участват местни звезди, като основна роля се очаква да имат носителите на "Грами“ Майкъл Бубле и Аланис Морисет (на снимката), соул-изпълнителката Алесия Кара, както и R&B-певицата Джеси Рейес.

Програмата трябва да стартира в 20:40 часа българско време, а мачът е от 22:00 часа.