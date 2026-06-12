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Канада се готви за своето откриване на Мондиала тази вечер

Канада се готви за своето откриване на Мондиала тази вечер

12 Юни, 2026 15:42 436 0

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След него предстои срещата на домакините с Босна

Канада се готви за своето откриване на Мондиала тази вечер - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Канада приема Босна и Херцеговина в Торонто, в първия мач от група "Б“ на Световното първенство по футбол.

Двубоят е тази вечер от 22:00 часа българско време

Преди мача ще се проведе и церемония по откриване на Световното първенство на канадска територия.

В шоуто ще участват местни звезди, като основна роля се очаква да имат носителите на "Грами“ Майкъл Бубле и Аланис Морисет (на снимката), соул-изпълнителката Алесия Кара, както и R&B-певицата Джеси Рейес.

Програмата трябва да стартира в 20:40 часа българско време, а мачът е от 22:00 часа.


Канада
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