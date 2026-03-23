Новини
Спорт »
Бг футбол »
Съдийската комисия разясни спорните дузпи за ЦСКА и ЦСКА 1948 - ВИДЕО

23 Март, 2026 15:15 428 1

От БФС публикуваха традиционния си анализ „На фокус“

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

27-ят кръг на efbet Лига донесе не само драматични моменти по терените, но и няколко горещо дискутирани съдийски решения, които предизвикаха бурни реакции сред фенове и анализатори. Съдийската комисия към БФС публикува традиционния си анализ „На фокус“, в който подробно разглежда най-оспорваните ситуации от изминалия уикенд. Сред тях попаднаха и дузпите, отсъдени в полза на ЦСКА и ЦСКА 1948, както и червеният картон в двубоя между Спартак Варна и Лудогорец.

Червен картон за Спартак Варна: Безапелационно решение

В срещата между Спартак Варна и Лудогорец, стражът на домакините Педро Виктор бе изгонен с директен червен картон. Причината – игра с ръка извън наказателното поле, с която вратарят осуети явна голова възможност за Квадво Дуа от Лудогорец, който бе изведен сам срещу него. Съдийската комисия категорично подкрепи решението на главния съдия, подчертавайки, че подобни действия са в разрез с правилата и заслужават най-строгото наказание.

Дузпа за ЦСКА 1948: ВАР намеса носи справедливост

Дербито между ЦСКА 1948 и Локомотив София също не мина без спорен момент. В 31-ата минута, след удар към вратата на гостите, топката се отклони в ръката на защитника Красимир Станоев. Първоначално ситуацията остана незабелязана от главния рефер Мартин Марков, но след консултация с ВАР, бе отсъдена дузпа за домакините. Експертите от комисията обясниха, че ръката на защитника е била в неестествена позиция, увеличаваща обема на тялото, което според правилникa е наказуемо действие. Въпреки че топката първо се удря в крака на Станоев, това не променя траекторията ѝ по начин, който да оправдае липсата на наказание.

Дузпа за ЦСКА: ВАР коригира първоначалното решение

Още една ключова ситуация беляза мача между ЦСКА и Добруджа. След сблъсък между Леандро Годой и Богдан Костов в наказателното поле, съдията Георги Гинчев първоначално отсъди нарушение в атака. ВАР обаче се намеси и препоръча преглед на ситуацията. След видеопреглед стана ясно, че Годой първи достига до топката, а Костов го препъва с десния си крак. Така главният съдия промени решението си и отсъди дузпа в полза на „червените“. Съдийската комисия похвали работата на ВАР, която в този случай възстанови справедливостта на терена.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    3 0 Отговор
    Всички в БФС сте за бунището

    15:19 23.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове