Съдийската комисия разясни спорните дузпи за ЦСКА и ЦСКА 1948 - ВИДЕО

27-ят кръг на efbet Лига донесе не само драматични моменти по терените, но и няколко горещо дискутирани съдийски решения, които предизвикаха бурни реакции сред фенове и анализатори. Съдийската комисия към БФС публикува традиционния си анализ „На фокус“, в който подробно разглежда най-оспорваните ситуации от изминалия уикенд. Сред тях попаднаха и дузпите, отсъдени в полза на ЦСКА и ЦСКА 1948, както и червеният картон в двубоя между Спартак Варна и Лудогорец.

Червен картон за Спартак Варна: Безапелационно решение

В срещата между Спартак Варна и Лудогорец, стражът на домакините Педро Виктор бе изгонен с директен червен картон. Причината – игра с ръка извън наказателното поле, с която вратарят осуети явна голова възможност за Квадво Дуа от Лудогорец, който бе изведен сам срещу него. Съдийската комисия категорично подкрепи решението на главния съдия, подчертавайки, че подобни действия са в разрез с правилата и заслужават най-строгото наказание.

Дузпа за ЦСКА 1948: ВАР намеса носи справедливост

Дербито между ЦСКА 1948 и Локомотив София също не мина без спорен момент. В 31-ата минута, след удар към вратата на гостите, топката се отклони в ръката на защитника Красимир Станоев. Първоначално ситуацията остана незабелязана от главния рефер Мартин Марков, но след консултация с ВАР, бе отсъдена дузпа за домакините. Експертите от комисията обясниха, че ръката на защитника е била в неестествена позиция, увеличаваща обема на тялото, което според правилникa е наказуемо действие. Въпреки че топката първо се удря в крака на Станоев, това не променя траекторията ѝ по начин, който да оправдае липсата на наказание.

Дузпа за ЦСКА: ВАР коригира първоначалното решение

Още една ключова ситуация беляза мача между ЦСКА и Добруджа. След сблъсък между Леандро Годой и Богдан Костов в наказателното поле, съдията Георги Гинчев първоначално отсъди нарушение в атака. ВАР обаче се намеси и препоръча преглед на ситуацията. След видеопреглед стана ясно, че Годой първи достига до топката, а Костов го препъва с десния си крак. Така главният съдия промени решението си и отсъди дузпа в полза на „червените“. Съдийската комисия похвали работата на ВАР, която в този случай възстанови справедливостта на терена.