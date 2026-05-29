Търси се четвъртият евроучастник на България - Лудогорец приема Локо Пд

29 Май, 2026 09:00 717 1

Двубоят е днес от 19 часа в Разград

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес от 19:00 часа вече бившият шампион Лудогорец, който завърши на трето място в efbet Лига, посреща петия в класирането Локомотив Пловдив в ключов бараж за участие в турнира Лига на конференциите.

Три български отбора вече се класираха в евротурнирите – Левски започва в квалификациите на Шампионската лига, носителят на Sesame Купа на България започва в Лига Европа, а вицешампионът ЦСКА 1948 – в Лига Европа, като днес ще бъде излъчен четвъртият.

Лудогорец стигна до този бараж след много слаб сезон, като първо „орлите“ загубиха битката за титлата с Левски, а след това и тази за второто място с ЦСКА 1948. Сега те имат последен шанс за стигнат до третия по сила евротурнир.
Локомотив Пловдив от своя страна мина през куп перипетии, за да стигне до днешния бараж, но феновете на „смърфовете“ са убедени, че те техните любимци могат да се справяш с Лудогорец, макар и като гост, и да стигнат до Лигата на конференциите.

Първо, отборът на Душан Косич загуби от ЦСКА след дузпи финала за Sesame Купа на България. После пък „черно-белите“ трябваше първо да победят Ботев Пловдив и да се надяват, че Черно море няма да вземе точка срещу Арда в другия мач. Е, двете неща се случиха и днес Локомотив Пловдив излиза срещу Лудогорец, който отново ще бъде воден от Микаел Старе, в отсъствието на Пер-Матиас Хьогмо. Както е известно, норвежецът няма да бъде повече треньор на „орлите“.

Срещата е поверена на Любослав Любомиров, а на ВАР са Мариян Гребенчарски и Геро Писков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Баш Левскар

    1 0 Отговор
    Вара е на домуса. Правете си изводите.

    09:43 29.05.2026

