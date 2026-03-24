Спортът по ТВ във вторник (24 март)

24 Март, 2026 08:43 423 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

10:15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Лилехамер, гигантски слалом, първи манш, мъже - Евроспорт, БНТ 3

11:30 Ски алпийски дисциплини: СК в Лилехамер, слалом, първи манш, жени - Евроспорт

13:15 Ски алпийски дисциплини: СК в Лилехамер, гигантски слалом, втори манш, мъже - Евроспорт, БНТ 3

14:30 Ски алпийски дисциплини, СК в Лилехамер, слалом, втори манш, жени - Евроспорт

17:00 Тенис: Мастърс 1000 в Маями - Max Sport 1

19:00 Волейбол: Берое – ЦСКА - Max Sport 2

20:00 Баскетбол: Жалгирис - Байерн Мюнхен Max Sport 3

21:00 Волейбол: Лас Палмас – Перуджа - Max Sport 2

21:30 Баскетбол: Валенсия – Олимпиакос - Max Sport 4

22:00 Баскетбол: Реал Мадрид - Апоел Тел Авив - Max Sport 3

02:00 Баскетбол: НБА - Кливланд Кавалиърс - Орландо Маджик - Диема спорт 2


