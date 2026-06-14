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Бой след мача на Олимпиакос и Панатинайкос в Пирея! (ВИДЕО)

Бой след мача на Олимпиакос и Панатинайкос в Пирея! (ВИДЕО)

14 Юни, 2026 10:55 1 173 3

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Тайрик Джоунс опита да нокаутира Кендрик Нън в съблекалнята

Бой след мача на Олимпиакос и Панатинайкос в Пирея! (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Скандалите около финалната серия в гръцкото баскетболно първенство не приключиха с последния съдийски сигнал. След шампионския успех на Олимпиакос над Панатинайкос с 89:85 в решаващия пети мач, напрежението между двата отбора ескалира и извън игрището, предава sportal.bg. Старши треньорът на Панатинайкос Ергин Атаман отправи сериозни обвинения към центъра на Олимпиакос Тайрик Джоунс (в червено). Според наставника на „зелените“, баскетболистът е нападнал звездата на тима Кендрик Нън в района на съблекалните след края на двубоя.

„Тайрик Джоунс удари Нън в съблекалнята. Какво е това? Това ли е гръцкият баскетбол? Какво прави Тайрик Джоунс? Срамно е!“, заяви Атаман, цитиран от гръцкото издание SDNA.

Според информацията на медията, Джоунс е изчакал Нън в близост до тунела към съблекалните, след което между двамата е възникнал физически сблъсък. Това е довело до ново напрежение, като играчи на Панатинайкос са направили опит да достигнат до баскетболиста на Олимпиакос, но са били спрени от полицейски служители.

Съобщава се още, че ситуацията е прераснала в хаос, като е имало сблъсъци между представители на Панатинайкос и органите на реда. Според SDNA осигуряването на безопасното извеждане на Тайрик Джоунс от залата се е превърнало в основен приоритет за полицията в Пирея.

Напрежението между Джоунс и Нън започна още по време на самия двубой. При оставащи малко повече от три минути до края на третата четвърт двамата влязоха в остра словесна и физическа конфронтация след спорна игрова ситуация. Това наложи намесата на съдиите и на играчи от двата отбора.

След преглед на инцидента реферите наложиха санкции и на двамата баскетболисти. Кендрик Нън получи техническо нарушение и беше изгонен от срещата, докато Тайрик Джоунс бе наказан с неспортсменско и техническо нарушение, което също доведе до отстраняването му.

Събитията на паркета се пренесоха и към резервните скамейки, като съдийската бригада отсъди по едно техническо нарушение на двата щаба.

В крайна сметка Олимпиакос успя да удържи преднината си и да спечели мача с 89:85, което донесе на тима шампионската титла в Гърция след успех с 3:2 победи във финалната серия.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 3 Отговор
    говори се че сашко потното го злоупотребили в мьжката тоалетна и ся ходи като пате

    Коментиран от #3

    11:11 14.06.2026

  • 2 ТРИЙСЕ ГЪРЧЕТА НЕ МОГАТ

    0 0 Отговор
    ДА УКРОТЯТЕДИНЧЕРНЮ

    12:59 14.06.2026

  • 3 8841

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Извезали ли са го?

    13:00 14.06.2026

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