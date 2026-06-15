Швеция разби Тунис за мечтан старт на Мондиала

Швеция разби Тунис с 5:1 в първия си мач от груповата фаза на Мондиал 2026.

Момчетата на Греъм Потър прегазиха съперника си в началните минути и поведоха с ранен гол на Ясин Аяри (7'), а половин час след старта Александър Исак (30') покачи след много красив гол. Малко преди почивката пък африканците намалиха изоставането си чрез Омар Рекик (43'). През втората част "орлите от Картаген" имаха своите силни моменти, но безобразията в отбрана продължиха и вместо да се стигне до изравняване Виктор Гьокереш (59') откри головата си сметка на световните футболни финали, а малко преди края на редовното време резервата Матиас Сванберг (84') уби интригата с дискусионно попадение, което първо бе отменено, но ВАР после призна. В добавеното време Аяри (90'+6') вкара втория си гол за вечерта, с който само затвърди несъстоятелността на африканската защита.

Това е вторият мач за деня, след като днешният 15-и юни стартира с победата на Кот Д'Ивоар срещу Еквадор с 1:0.

Скандинавците и африканците пък бяха изтеглени от жребия в група "F" на световните футболни финали. Техните срещи са локализирани в Мексико, като сегашният сблъсък бе решено да се играе на стадион "ББВА" в град Гуадалупе, който се намира на около 900 км от столицата Мексико Сити.

В късния мач вчера другите два отбора от групата Нидерландия и Япония направиха зрелищно равенство 2:2.

Така се отвори златна възможност пред скандинавците, ако изпълнят ролята си на фаворити и вземат всичко да излязат начело, с което и да направят огромна крачка от сега към класирането за директните елиминации.

Виктор Гьокереш опита да влезе в ролята на креативен централен нападател и още в 5-ата минута пое топката в центъра на терена, правейки мощна индивидуална акция с мощен рейд. Звездната покупка на Арсенал от миналото лято навлезе в панелтерията, където можеше да отиграе към Гудмундсон или Исак, но стреля по диагонал. В изпълнението му не липсваше логика на ниво идея, но той го направи прекалено неточно и топката профуча високо над вратата.

Нататък скандинавците продължиха да мачкат съперника си и само 120 секунди след опита на Гьокереш селекцията на Греъм Потър стигна до гол. Попадението падна след безобразна грешка в отбраната на "червените", тъй като извеждащ пас от центъра изведе Исак очи в очи срещу африканския страж Абделмухиб Шамак, който не се намеси убедителни и плесна топката отдолу, после се хвърли, опита да я хване, но във въздуха индивидуалната битка спечели връхлитащия Гьокереш. Асът на Арсенал овладя и стреля, а малко пред голлинията футболист в червен спортен екип подложи крак. Той обаче не изчисти в ъглов удар или някъде в страни, а коженото кълбо изхвърча напред, където стигна до Ясин Аяри, а който пък не се поколеба и нанесе плътен шут, довел до откриването на резултата.

Африканците показаха, че няма да наведат бързо глави и в 13-тата минута създадоха първото си опасно голово положение. Централният нападател Елиас Саад бе изведен сам срещу вратаря Кристофер Норфелд, който направи страходно спасяване и момчетата от Северна Европа оцеляха. След това обаче бе маркирана и засада, така че дори да бе паднал гол, той нямаше да бъде зачетен, но тунизийците показаха, че в даден момент биха могли да намерят начина по-който да наранят бронзовия медалист от Мондиал 1994.

Малко след това дойде и паузата в средата на полувремето за вода, а веднага след подновяването на играта тунизийците успяха да направят ново опасно слизане пред вратата на съперника си. Този път до удар не се стигна, но отново скандинавците показаха, че могат да бъдат раними от левия фланг.

Като цяло в този момент селекцията от Северна Африка владееше положението на терена и изглеждаше, че скоро може да падне изравнителен гол, но вместо това скандинавците нанесоха болезнен удар по амбициите на съперника си. Тунизийците тотално занемариха ранотата си в отбрана и оставиха само двама в своята половина, а всички останали пресираха така сякаш не остава повече от час игрово време до края. Така шведите откраднаха топката пред собственото си наказателно поле, бързо преляаха в атака и много скоро Исак се оказа пред чуждата пеналтерия. Там той стреля силно и по диагонал, резпечатвайки за втори път Шамак, спрямо чиято намерса отново можеше да има много сериозни претенции.

Това бе и изключително звучен шамар за отбора на Тунис, който в рамките на квалификациите за Мондиал 2026 не допуснаха нито един гол във вратата си, а сега след само половин час на терена на стадион "ББВА" в Монтерей цели два пъти трябваше да вадят топката от мрежата си.

Нататък събитията на терена продължиха да се развиват против логиката и след като шведите натиснаха, правейки така че да изглежда несломима доминацията им, те се пропукаха. Скандинавците спечелиха ъглов удар, после Гьокереш почти стигна до топката при опасно центриране в наказателното поле, но още при следващия си застой в чуждата половина отборът от Африка се върна изненадващо в срещата. Едно на пръв поглед безобидно изпълнение на тъч доведе до неприятностите в шведската отбрана и никой не атакува Ханибал Межбри, който намери как да центрира остро, а в наказателното поле между двама в "жъкти и синьо" се оказа Рекик, който с глава отклони там където просто Кристофер Нордфелд нямаше как да се намеси.

Началото на втората част бе маркарина от ново силно представяне на шведите, а не бе изненада за никого, че за скандинавците пак първото опасно положение създаде Гьокереш в опит да направи нещо креативно и самостоятелно. Този път Абделмухиб Шамак направи една от малкото си адекватни изяви под рамките на вратата, а след това Исак можеше и да направи добавка, но тогава момчетата от европейския север нарушиха правилата и играта бе спряна.

В 54-ата минута бе показан и първият жълт картон в двубоя. Той бе за Рани Кедира, който е брат на бившия германски национал Сами Кедира, но носи фланелката на Тунис.

След това тунизийците за първи път наложиха натиск след почивката и дори стигнаха до ъглов удар. "Орлите от Картаген" обаче за пореден път демонстрираха, че когато атакуват, изобщо не мислят какво се случва в тяхната половина и допуснаха скоростна контраатака, която можеше да завърши много лошо за тях. В случая африканците бяха спасени от Гьокереш, който се забави и за поредн път демонстрира днес егоистични черти от играта си, тъй като се забави прекалено много във владеенето и отигра прекалено късно към отксъсващия се Исак. Състезателят на Ливърпул вече бе в засада, когато получи подаването и пропадна нападение, което можеше да наклони много сериозно везните в полза на шведите.

Нататък познатият сценарий се повтори и след нови силни минути в преден план африканците извършиха поредното си безобразие в отбрана. Този път не при контраатака, а при изнасянето на топката. Донякъде изненадващо шведите започнаха да пресират агресивно тъкмо в този момент съперника си след изпълнението на удар от вратата и там Елис Скири се засуети, а Виктор Гьокереш нямаше как да прости грешката на тунизийския капитан. Звездата на Арсенал открадна топката, Скири опита все пак да поправи грешката си, но просто нямаше как да попречи на скандинавската бойна машина и останал очи в очи с Абделмухиб Шамак играчът от Премиър лийг дръпна спусъка, а светлинното табло на стадиона в Гуаделупе изписа присъдата - три гола за Швеция самоубийствено гробокопачество на Тунис.

На почивката не бяха извършени промени и Греъм Потър направи това чак в 65-ата минута. Тогава бившият наставник на Челси извади Гудмундсон и Нигрен, а на тяхно място пусна Строуд и Бергвал. Селекционерът на Тунис - Сабри Ламуши, се възползва от паузата за вода пет минути по-късно и пред подновяването на играта извърши тройна смяна. Нападателят Саад, защитникът Валери и халфът Скири напуснаха и се появиха нападателите Тунекти и Ашури, както и халфът Хадж.

Десетина минути по-късно Ламуши направи и още една група смени, с която опита да освежи своя тим, давайки шанс на 22-годишния Исмаел Гарби и по-опитния Фирас Шауат, които замениха Кедира и Слиман. Потър също се възползва в този период реши да се възползва от втория момент, в който можеше извърши промени и пусна Матиас Сванберг на мястото на Йеспер Карлстрьом. Това се оказа и най-сполучливата смяна, тъй като именно 27-годишния Сванберг, носещ фланелката на прясно изпадналия от германската Бундеслига Волфсбург вкара четвърто попадение, убило тотално интригата в сблъсъка.

Това обаче не бе всичко и европейците имаха време да продължат с наказателната си акция. В добавеното време на срещата Ясин Аяри, вкара първото попадение в мача още в седмата минута, сега шест минути след края на редовното време оформи и крайния резултат. Той отново го направи със спартански шут от границата на наказателното поле, който можеше да скъса мрежата на вратата зад стража Шамак, чийто колеги сред полевите футболисти за пореден път не му направиха добра услуга и до удара на Аяри се стигна след безобразно загубена топка в тунизийската отбрана.